Bán kết Madrid Open: Sinner đối đầu ngòi nổ Fils, Zverev chạm trán hiện tượng Blockx Jannik Sinner nỗ lực duy trì vị thế thống trị trước sức trẻ của Arthur Fils, trong khi Alexander Zverev đối mặt với thử thách từ ngựa ô Alexander Blockx tại bán kết Madrid Open 2026.

Vòng bán kết Madrid Open 2026 chứng kiến sự giao thoa giữa những tên tuổi hàng đầu thế giới và những ngôi sao đang lên. Tâm điểm đổ dồn về Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới đang tìm cách khẳng định quyền uy, trong khi Alexander Zverev phải đối mặt với một hiện tượng thú vị mang tên Alexander Blockx.

Jannik Sinner và Arthur Fils: Cuộc đụng độ giữa đẳng cấp và sức trẻ

Cuộc đối đầu diễn ra vào khoảng 21h ngày 1/5 là màn chạm trán giữa một cỗ máy chiến thắng của ATP Tour và tay vợt trẻ có phong độ bùng nổ nhất mùa giải. Jannik Sinner đang thể hiện một bộ mặt gần như không thể bị đánh bại với lối chơi toàn diện, khả năng phòng ngự hoàn hảo và sự kiểm soát nhịp độ bậc thầy.

Fils (bên phải) đủ sức thắng Sinner (bên trái) 1 set

Phía bên kia lưới, Arthur Fils là một trong số ít cái tên đủ khả năng tạo ra thử thách thực sự cho Sinner. Với chức vô địch tại Barcelona và chuỗi trận ấn tượng tại Madrid, tay vợt người Pháp sở hữu sức mạnh và tốc độ tấn công đa dạng. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở tính ổn định. Trong khi Sinner hiếm khi để trận đấu tuột khỏi tầm tay, Fils vẫn đôi khi phụ thuộc vào cảm hứng nhất thời.

Dự đoán: Sinner thắng 2-1

Dù Fils đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co và tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng để vượt qua một Sinner đang ở đỉnh cao phong độ tại một trận bán kết Masters 1000 là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Alexander Zverev và Alexander Blockx: Bản lĩnh đối đầu hiện tượng

Trận bán kết thứ hai dự kiến diễn ra vào lúc 1h ngày 2/5 giữa Alexander Zverev và Alexander Blockx. Zverev vẫn đang chứng minh tại sao anh là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương nhờ khả năng giao bóng uy lực và kinh nghiệm xử lý các thời điểm then chốt.

Zverev liệu có chặn đứng được "kẻ phá bĩnh" khó chịu bậc nhất Madrid Open 2026?

Alexander Blockx đang viết nên câu chuyện cổ tích tại Madrid năm nay. Tay vợt người Bỉ tiến sâu ngoài kỳ vọng nhờ lối chơi giàu năng lượng và tâm lý không sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau, nơi sự chênh lệch về kinh nghiệm sẽ là yếu tố quyết định. Zverev đã quá quen với áp lực ở sân khấu lớn, trong khi đây mới là lần đầu Blockx chạm tới vòng bán kết một giải Masters 1000.

Dự đoán: Zverev thắng 2-1

Blockx hoàn toàn có thể tạo ra thế trận khó chịu nếu duy trì được sự hưng phấn, nhưng bản lĩnh già dơ của Zverev nhiều khả năng sẽ giúp tay vợt người Đức định đoạt trận đấu trong những thời khắc quyết định.