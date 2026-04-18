Bán kết Munich Open 2026: Alexander Zverev và Ben Shelton khẳng định vị thế hạt giống Đương kim vô địch Alexander Zverev hướng tới trận chung kết Munich Open khi đối đầu Flavio Cobolli, trong khi hạt giống số 2 Ben Shelton chạm trán hiện tượng Alex Molcan tại vòng bán kết.

Vòng bán kết giải quần vợt Munich Open 2026 (Bavarian International Tennis Championships) chứng kiến sự áp đảo của các hạt giống hàng đầu. Trong khi Alexander Zverev đang thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch ngay trên sân nhà, thì tay vợt trẻ người Mỹ Ben Shelton cũng đang cho thấy sự thích nghi đáng kinh ngạc với mặt sân đất nện tốc độ trung bình tại Đức.

Alexander Zverev đối đầu Flavio Cobolli: Đẳng cấp của nhà vua

Cuộc đối đầu giữa Alexander Zverev và Flavio Cobolli diễn ra vào lúc 18h30 ngày 18/4 là màn tái ngộ mà cán cân chuyên môn nghiêng hẳn về phía tay vợt chủ nhà. Zverev bước vào trận đấu này với tư cách đương kim vô địch và đang sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng.

Zverev đang thể hiện phong độ của một ông vua tại giải đấu quê nhà.

Sau chiến thắng ngược dòng đầy bản lĩnh trước Francisco Cerundolo, Zverev đã chứng minh vì sao anh được coi là một trong những tay vợt chơi sân đất nện hay nhất hiện nay. Khả năng điều chỉnh nhịp độ, những cú giao bóng sấm sét và việc tăng tốc đúng thời điểm ở hai set cuối trận tứ kết là minh chứng cho sự vượt trội về mặt tư duy chiến thuật.

Ngược lại, Flavio Cobolli dù có hành trình đáng khen khi vượt qua Vit Kopriva với tỷ số 6-3, 6-2, nhưng thách thức trước mắt là hoàn toàn khác biệt. Tay vợt người Italy sở hữu lối chơi chủ động từ cuối sân, tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang chống lại anh. Trong 2 lần gặp nhau trước đây, Cobolli đều nhận thất bại nhanh chóng trước Zverev. Sự chênh lệch về khả năng xử lý áp lực trong các thời điểm then chốt (clutch moments) là rào cản lớn nhất mà Cobolli cần vượt qua nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Alex Molcan và Ben Shelton: Hiện tượng đối đầu bản lĩnh

Trận bán kết thứ hai dự kiến diễn ra lúc 20h00 cùng ngày là cuộc đọ sức thú vị giữa Alex Molcan – người phải bắt đầu từ vòng loại – và hạt giống số 2 Ben Shelton. Molcan đang sống trong những ngày tháng thăng hoa nhất sự nghiệp khi liên tiếp đánh bại các đối thủ sừng sỏ như Alexander Bublik, Daniel Altmaier và Denis Shapovalov.

Ben Shelton được kỳ vọng sẽ vượt qua hiện tượng Alex Molcan.

Tuy nhiên, Ben Shelton không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Tay vợt Mỹ đã trải qua những trận đấu tiêu hao thể lực trước Emilio Nava và đặc biệt là Joao Fonseca để góp mặt tại đây. Điểm mạnh của Shelton nằm ở cú giao bóng uy lực và khả năng dứt điểm sớm, vốn phát huy tối đa hiệu quả trên mặt sân tại Munich.

Dù đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán, giới chuyên môn vẫn đánh giá Shelton cao hơn nhờ chất lượng trong từng pha bóng và khả năng tạo đột biến cao. Molcan có lợi thế về sự bền bỉ, nhưng việc duy trì cường độ trước áp lực liên tục từ Shelton sẽ là bài toán khó giải cho tay vợt này.

Lịch thi đấu tennis đáng chú ý ngày 18/4

Bên cạnh Munich Open, người hâm mộ quần vợt thế giới còn hướng về các giải đấu ATP 500 tại Barcelona và các giải WTA quan trọng khác. Dưới đây là chi tiết lịch thi đấu bán kết diễn ra trong ngày:

Giải đấu Trận đấu Thời gian ATP 500 Barcelona Open Andrey Rublev - Hamad Medjedovic 18:30 ATP 500 Barcelona Open Rafael Jodar - Arthur Fils 21:00 ATP 250 Munich Open Alexander Zverev - Flavio Cobolli 18:30 ATP 250 Munich Open Alex Molcan - Ben Shelton 20:00 WTA 500 Stuttgart Open Elina Svitolina - Karolina Muchova 19:00 WTA 500 Stuttgart Open Elena Rybakina - Mirra Andreeva 21:00

Tại Barcelona Open, sự chú ý dồn vào Andrey Rublev khi anh đang nỗ lực tìm lại phong độ cao nhất. Trong khi đó, ở giải WTA Stuttgart, cuộc đối đầu giữa Rybakina và tài năng trẻ Andreeva hứa hẹn mang đến màn trình diễn kỹ thuật đỉnh cao cho khán giả.