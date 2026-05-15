Bán kết Rome Open 2026: Sinner quyết đấu Medvedev và bài kiểm tra cho Casper Ruud Jannik Sinner hướng tới trận chung kết tại quê nhà khi đối đầu kình địch Daniil Medvedev, trong khi Casper Ruud đối mặt với hiện tượng Luciano Darderi tại bán kết.

Rome Open 2026 đang chứng kiến những màn so tài rực lửa tại Foro Italico khi xác định được hai cặp đấu bán kết đầy hấp dẫn. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa tay vợt số một thế giới Jannik Sinner và kỳ phùng địch thủ Daniil Medvedev, bên cạnh đó là cuộc đụng độ giữa kinh nghiệm của Casper Ruud và sức trẻ của Luciano Darderi.

Jannik Sinner và Daniil Medvedev: Cuộc đấu của những thái cực

Jannik Sinner đang thể hiện một phong độ gần như không thể ngăn cản tại giải đấu năm nay. Sau chiến thắng thuyết phục trước Andrey Rublev, tay vợt người Ý tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Sinner trình diễn lối chơi ổn định dựa trên khả năng điều bóng chính xác và những cú pressing từ cuối sân đạt độ hoàn hảo cao.

Sinner (bên trái) luôn được đánh giá cao trước Medvedev (bên phải)

Đối diện với anh là Daniil Medvedev, người đã có sự cải thiện đáng kể về mặt phong độ trên mặt sân đất nện vốn không phải sở trường. Tay vợt người Nga đã cho thấy sự khó chịu trong lối chơi phòng ngự phản công, đồng thời chủ động gây sức ép bằng những cú đánh sâu sát vạch baseline trong trận thắng Martin Landaluce.

Tuy nhiên, thống kê đang ủng hộ hoàn toàn tay vợt nước chủ nhà. Sinner đã giành chiến thắng trong 9 trên 10 lần gặp nhau gần nhất. Thậm chí, anh đã trải qua gần hai năm mà không để thua bất kỳ set đấu nào trước Medvedev. Dù tay vợt người Nga từng kéo Sinner vào những loạt tie-break nghẹt thở tại Indian Wells 2026, bản lĩnh ở những thời điểm quyết định vẫn luôn gọi tên Sinner.

Trong trận bán kết diễn ra vào khoảng 0h ngày 16/5, Medvedev dự kiến sẽ nỗ lực kéo dài các loạt bóng bền để bào mòn thể lực đối phương. Ngược lại, mặt sân đất nện chậm tại Rome lại là môi trường lý tưởng để Sinner phát huy tối đa khả năng phòng ngự phản công. Giới chuyên môn dự đoán Sinner sẽ giành chiến thắng 2-0 để tiến vào chung kết.

Casper Ruud và hiện tượng Luciano Darderi

Ở cặp bán kết còn lại diễn ra lúc 20h30 ngày 15/5, Casper Ruud đang dần tìm lại hình ảnh của một trong những tay vợt sân đất nện ổn định nhất ATP Tour khi lần thứ tư góp mặt tại vòng đấu này của Rome Open. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Karen Khachanov, tay vợt người Na Uy chứng minh khả năng kiểm soát bóng bền (rally) xuất sắc trên mặt sân chậm.

Ruud (bên trái) và hiện tượng Darderi

Đối thủ của anh, Luciano Darderi, chính là bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay. Tay vợt chủ nhà vừa đánh bại Rafael Jodar trong một trận đấu đầy cảm xúc để tiến vào bán kết. Với lối chơi giàu năng lượng và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, Darderi hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Ruud dưới sự tiếp sức từ khán giả tại Foro Italico.

Xét về chuyên môn, đây sẽ là một cuộc chiến thể lực tiêu hao với nhiều loạt bóng bền cuối sân. Darderi có sức trẻ và sự hưng phấn, nhưng Ruud lại vượt trội về kinh nghiệm và sự ổn định trong các tình huống phòng ngự phản công. Nếu duy trì được áp lực liên tục từ vạch baseline, Casper Ruud nhiều khả năng sẽ tạo ra sự khác biệt ở các thời điểm quyết định để giành chiến thắng 2-1.