Bán kết Rotterdam và Dallas Open: De Minaur đọ sức Humbert, Fritz đối đầu Cilic Loạt trận bán kết tennis tại Rotterdam, Dallas Open và chung kết Qatar Open hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của De Minaur, Taylor Fritz và hiện tượng 19 tuổi Victoria Mboko.

Thế giới quần vợt đang hướng về những vòng đấu quyết định tại Rotterdam Open, Dallas Open và trận chung kết WTA 1000 tại Qatar. Những cuộc đối đầu giữa các phong cách thi đấu trái ngược hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính vào cuối tuần này.

Rotterdam Open: Bản lĩnh De Minaur và sức mạnh giao bóng từ Humbert

Vào lúc 21h ngày 14/2, Alex De Minaur sẽ bước vào trận bán kết Rotterdam Open năm thứ ba liên tiếp. Tay vợt người Úc vừa có chiến thắng ngược dòng đầy bản lĩnh trước Botic Van De Zandschulp, minh chứng cho sự lỳ lợm trong các loạt bóng bền dài hơi.

Đối thủ của anh, Ugo Humbert, đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng. Tại tứ kết, tay vợt người Pháp đã thắng nhanh Christopher O’Connell với tỷ lệ ăn điểm giao bóng một lên tới 96% và không để đối mặt với bất kỳ break-point nào. Điều này cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Humbert trong điều kiện thi đấu trong nhà.

De Minaur chơi ổn định ở Rotterdam Open

Về lịch sử đối đầu, De Minaur đang dẫn trước 5-2. Lối chơi phản công và khả năng điều tiết nhịp độ của anh thường làm khó các tay vợt ưa thích tấn công sớm như Humbert. Nếu không duy trì được tỷ lệ giao bóng một ở mức cao nhất, Humbert sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự của tay vợt Úc. Dự đoán: De Minaur thắng sau 3 set.

Dallas Open: Taylor Fritz đối đầu lão tướng Marin Cilic

Trận bán kết tại Dallas Open giữa Taylor Fritz và Marin Cilic (dự kiến diễn ra lúc 3h ngày 15/2) mang đến nhiều dấu hỏi về thể lực. Fritz vừa vượt qua Sebastian Korda sau một trận đấu tiêu tốn nhiều sức lực, nơi anh phải xin chăm sóc khuỷu tay giữa trận nhưng vẫn kịp lật ngược thế cờ trong loạt tie-break quyết định.

Fritz (bên trái) gặp Cilic (bên phải) là trận đấu dự kiến kéo dài trong 3 set

Trong khi đó, Marin Cilic đang có một tuần thi đấu vô cùng hiệu quả. Lão tướng người Croatia chưa bị bẻ game giao bóng nào trong hai trận gần nhất, đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một 85%. Dù Fritz đang dẫn 2-1 về đối đầu, nhưng Cilic mới là người thắng trong lần duy nhất họ gặp nhau trên mặt sân trong nhà. Kịch bản về những loạt tie-break căng thẳng là điều rất dễ xảy ra. Dự đoán: Fritz thắng sau 3 set.

Chung kết Qatar Open: Sức trẻ Mboko thách thức kinh nghiệm Muchova

Trận chung kết WTA 1000 tại Qatar lúc 22h ngày 14/2 là màn so tài giữa hiện tượng 19 tuổi Victoria Mboko và Karolina Muchova. Mboko vừa gây chấn động khi đánh bại Jelena Ostapenko để lần đầu ghi tên vào top 10 thế giới. Lối chơi của tay vợt Canada dựa trên hỏa lực mạnh mẽ và những pha trả giao bóng đầy áp lực.

Tay vợt 19 tuổi, tới từ Canada, Mboko (bên trái) sẽ thực gây chấn động nếu vô địch WTA 1000

Phía bên kia lưới, Karolina Muchova đại diện cho sự tinh quái với khả năng cắt bóng (slice) và chuyển đổi trạng thái cực kỳ linh hoạt. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán, nơi kinh nghiệm điều tiết trận đấu của Muchova sẽ đối đầu trực diện với sức trẻ bùng nổ của Mboko. Dự đoán: Mboko vô địch sau 3 set.

Lịch thi đấu tennis chi tiết ngày 14/2 và 15/2