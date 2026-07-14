Bán kết World Cup 2026: Tam Sư đối đầu 'binh đoàn' Ngoại hạng Anh của Argentina Thomas Tuchel đối mặt thử thách cực đại tại bán kết World Cup 2026 khi Argentina sở hữu dàn sao Ngoại hạng Anh đẳng cấp, sẵn sàng hỗ trợ cho một Lionel Messi thăng hoa.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina không chỉ là cuộc đụng độ giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống, mà còn là một ván cờ chiến thuật cân não của Thomas Tuchel. Dù Lionel Messi vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý với phong độ thăng hoa, nhưng rủi ro thực sự đối với Tam Sư lại đến từ những "người quen" đang thống trị các mặt cỏ tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Albiceleste.

Mac Allister, Romero đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty Images.

Lionel Messi và tầm ảnh hưởng vượt thời gian

Trước khi phân tích sâu về hệ thống của HLV Lionel Scaloni, phải thừa nhận rằng Lionel Messi vẫn là thực thể đe dọa lớn nhất. Ở tuổi 39, "El Pulga" không còn di chuyển cường độ cao nhưng khả năng định đoạt trận đấu vẫn ở mức thượng thừa với 8 pha lập công từ đầu giải.

Minh chứng rõ nét nhất là cuộc lội ngược dòng trước Ai Cập tại vòng 16 đội. Khi Argentina bế tắc và bị dẫn hai bàn đến phút 79, chính Messi đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo để xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, Thomas Tuchel hiểu rằng nếu chỉ tập trung phong tỏa Messi, ông sẽ rơi vào cái bẫy không gian mà Argentina đã giăng sẵn cho các vệ tinh xung quanh.

Sức mạnh từ 'song sát' Alvarez và Martinez

Hàng công Argentina hiện tại sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và bản năng sát thủ. Julian Alvarez, với nguồn năng lượng vô tận, là người đã kết liễu Thụy Sĩ bằng siêu phẩm trong hiệp phụ tại tứ kết. Lối chơi pressing tầm cao và khả năng đánh hơi khoảng trống của tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho các hậu vệ Anh.

Alvarez hứa hẹn đem đến thử thách cho hàng thủ Tam Sư. Ảnh: Getty.

Bên cạnh Alvarez là Lautaro Martinez, người đang có phong độ cực cao sau mùa giải bùng nổ tại Serie A với 17 bàn thắng. Với 2 pha lập công tại World Cup lần này, ngôi sao của Inter Milan là phương án thay đổi trạng thái cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng trừng phạt những đôi chân mệt mỏi của Tam Sư trong những thời điểm quyết định của trận đấu.

Tuyến giữa Ngoại hạng Anh: Enzo Fernandez và Mac Allister

Sự cơ động và khả năng kiểm soát của Argentina nằm ở bộ đôi đang chơi bóng tại xứ sở sương mù: Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Enzo, với nhãn quan của một tiền vệ hàng đầu, đã khẳng định giá trị bằng bàn thắng quý giá vào lưới Ai Cập. Sự am hiểu về các đồng đội tại Chelsea như Reece James giúp anh có lợi thế lớn trong việc đọc bài đối thủ.

Trong khi đó, Alexis Mac Allister của Liverpool đóng vai trò là "trạm trung chuyển" bóng quan trọng nhất. Khả năng điều tiết nhịp độ và xâm nhập vòng cấm bất ngờ của anh, như cách anh mở tỷ số trong trận tứ kết với Thụy Sĩ, buộc tuyến giữa của tuyển Anh phải duy trì sự tập trung tuyệt đối nếu không muốn mất quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Bức tường thép và nỗi khiếp sợ mang tên Emiliano Martinez

Hàng phòng ngự Argentina không chỉ giỏi đánh chặn mà còn cực kỳ nguy hiểm trong các pha bóng cố định. Cristian Romero (Tottenham) và Lisandro Martinez (Man Utd) tạo thành cặp trung vệ đầy hung hãn. Dù Lisandro chỉ cao 1m75, nhưng biệt danh "Gã đồ tể" đã nói lên sự quyết liệt trong các pha tranh chấp, khiến ngay cả những trung phong hình thể tốt như Harry Kane cũng phải e dè.

Martinez có trận đấu xuất sắc trước Thụy Sĩ. Ảnh: Getty Images.

Cuối cùng, nếu trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu, Argentina sở hữu lợi thế tâm lý khổng lồ mang tên Emiliano Martinez. Thủ thành của Aston Villa là bậc thầy trong việc gây áp lực lên đối phương bằng các tiểu xảo tâm lý. Sự hiện diện của "Dibu" trong khung gỗ là lời cảnh báo đanh thép rằng tuyển Anh cần giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức nếu không muốn đối mặt với cơn ác mộng trên chấm 11 mét.

Argentina của năm 2026 là một tập thể đồng đều và bản lĩnh. Thomas Tuchel và các học trò sẽ phải đối đầu với một quân đoàn thiện chiến, nơi mỗi vị trí đều có khả năng định đoạt trận đấu, thay vì chỉ dựa dẫm vào cái bóng của người đội trưởng vĩ đại Lionel Messi.