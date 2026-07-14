Bán kết World Cup 2026: Tuyển Anh giải mã Messi và bài toán nhân sự của Thomas Tuchel Tam Sư nhận cú hích lực lượng từ Declan Rice và Jude Bellingham trước đại chiến Argentina, trong khi tuyển Pháp tự tin với sự trở lại của Kylian Mbappe.

Khi ánh đèn sân khấu của vòng bán kết World Cup 2026 chuẩn bị thắp sáng, tâm điểm không gì khác ngoài cuộc đụng độ rực lửa giữa Anh và Argentina. Đây không chỉ là trận chiến giành vé vào chung kết, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho một thế hệ mới của Tam Sư trước di sản vĩ đại của Lionel Messi.

Nico O'Reilly và nhiệm vụ ngăn chặn 'vị vua' Messi

Đối với Nico O'Reilly, hậu vệ trẻ thuộc biên chế Manchester City, trận bán kết sắp tới mang ý nghĩa vượt xa một trận bóng đá thông thường. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh sẽ phải đối đầu trực tiếp với Lionel Messi – người mà anh gọi là "cầu thủ xuất sắc nhất từng bước đi trên thảm cỏ bóng đá".

Nico O'Reilly sẵn sàng chạm trán Messi. (Ảnh: Getty Images)

Thử thách dành cho hệ thống phòng ngự của HLV Thomas Tuchel là vô cùng khắc nghiệt. Ở tuổi 39, Messi vẫn đang trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp hủy diệt với 8 pha lập công tại giải đấu năm nay. Siêu sao người Argentina hiện không chỉ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Kylian Mbappe mà còn độc chiếm kỷ lục 21 bàn thắng qua các kỳ World Cup.

Cú hích từ Bellingham và sự trở lại của Declan Rice

Những lo ngại về tình trạng sức khỏe của Jude Bellingham đã được dập tắt. Dù truyền thông Argentina liên tục xoáy sâu vào hình ảnh số 10 của tuyển Anh nén đau rời sân ở tứ kết, giới chuyên môn khẳng định đó chỉ là vết sẹo cũ từ ca phẫu thuật vai mùa hè năm ngoái. Với 6 bàn thắng quan trọng từ đầu giải, sự hiện diện của Bellingham là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Tam Sư.

Bên cạnh đó, tuyến giữa tuyển Anh cũng đón nhận tin vui khi Declan Rice đã hoàn thành trọn vẹn giáo án tập luyện. Sau khi phải rời sân sớm vì sốt virus và ảnh hưởng từ thời tiết khắc nghiệt tại Miami, tiền vệ 27 tuổi đã sẵn sàng đá chính. Sự hồi phục của Rice cùng với Ezri Konsa giúp HLV Tuchel có trong tay đội hình tối ưu nhất để đối phó với lối chơi kỹ thuật của đại diện Nam Mỹ.

Jordan Pickford: Bản lĩnh của người gác đền kỷ lục

Thủ thành Jordan Pickford, người vừa đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ khoác áo tuyển Anh nhiều nhất tại World Cup, đã gửi đi một thông điệp đanh thép từ Kansas City. Pickford khẳng định Tam Sư tôn trọng nhưng không hề e sợ nhà đương kim vô địch.

Pickford tin Tam Sư không e ngại Argentina. (Ảnh: Getty Images)

"Chúng tôi không thể chỉ nhìn vào một cá nhân mà quên đi sức mạnh tập thể của Argentina," Pickford cảnh báo. Anh cũng khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản, bao gồm cả loạt sút luân lưu cân não – nơi bản lĩnh của người gác đền sẽ quyết định vận mệnh quốc gia.

Canh bạc Marcus Rashford và bài toán cánh phải

Một trong những điểm yếu lớn nhất của tuyển Anh hiện tại là vị trí tiền đạo cánh phải, khi Noni Madueke và Bukayo Saka đều gặp những vấn đề riêng về phong độ và thể lực. Cựu danh thủ Darren Bent đã đưa ra gợi ý táo bạo: sử dụng Marcus Rashford như một "vũ khí bí mật".

Số liệu thống kê chỉ ra rằng Rashford đặc biệt nguy hiểm khi được xếp đá dạt phải. Trong 5 lần đảm nhận vai trò này tại La Liga trong màu áo Barcelona, anh đã in dấu giày vào 5 bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo). Sự kết hợp giữa Anthony Gordon bên cánh trái và Rashford bên cánh phải có thể là biến số khiến hàng thủ Argentina bất ngờ.

Pháp và Tây Ban Nha: Cuộc chiến thể lực và chiến thuật

Ở nhánh đấu còn lại, HLV Didier Deschamps đã xác nhận Kylian Mbappe đạt 100% thể lực cho trận đại chiến với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tuyển Pháp đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự ở tuyến giữa khi Aurelien Tchouameni chắc chắn vắng mặt, còn Manu Kone vẫn đang phải điều trị chấn thương đầu gối.

Thừa nhận Tây Ban Nha là đội cửa trên nhờ phong độ thuyết phục từ đầu giải, nhưng với một Mbappe sung mãn, Les Bleus vẫn sở hữu thứ vũ khí có thể định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Thế giới bóng đá đang nín thở chờ đợi hai cuộc đối đầu đỉnh cao để xác định chủ nhân của những tấm vé cuối cùng tới trận chung kết World Cup 2026.