Bản lĩnh thép tại Azteca: Tuyển Anh hạ Mexico 3-2 để tiến vào tứ kết World Cup 2026 Vượt qua áp lực độ cao và tấm thẻ đỏ của Quansah, "Tam sư" đánh bại Mexico đầy kịch tính để ghi tên vào tứ kết. Harry Kane chính thức đi vào lịch sử bóng đá Anh.

Trận đối đầu tại vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Anh và Mexico tại sân vận động Azteca không chỉ là một cuộc so tài về chuyên môn, mà còn là cuộc chiến của ý chí. Trong một đêm diễn ra muộn do thời tiết cực đoan, "Tam sư" đã phải đối mặt với áp lực nghìn cân từ độ cao hơn 2.000 mét và sự thù địch của hàng vạn cổ động viên chủ nhà.

Tuyển Anh giành tấm vé đi tiếp đầy xứng đáng sau màn tra tấn thể lực tại Azteca.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã vượt qua tất cả để giành chiến thắng 3-2 kịch tính, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết gặp Na Uy. Dưới đây là những phân tích chuyên sâu về các điểm nhấn định đoạt số phận trận đấu này.

Sự bùng nổ của Jude Bellingham và nút thắt tâm lý

Điểm nhấn đầu tiên và mang tính bước ngoặt chính là sự tỏa sáng của Jude Bellingham. Trong bối cảnh tuyển Anh chịu sức ép cực lớn từ lối chơi áp sát của Mexico ngay sau tiếng còi khai cuộc, ngôi sao của Real Madrid đã sắm vai người hùng. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 phút (từ phút 36 đến 38), Bellingham đã thực hiện một cú đúp chóng vánh làm câm lặng cả khán đài Azteca.

Bàn thắng mở tỷ số đến từ một pha phản công mẫu mực bắt nguồn từ Jordan Pickford và Declan Rice, trước khi Bukayo Saka tạt bóng chính xác để Bellingham đánh đầu cận thành. Ngay sau đó, chính anh tận dụng sai lầm của Gilberto Mora để phối hợp với Harry Kane, gia tăng cách biệt lên 2-0. Sự hiệu quả tuyệt đối này đã tháo gỡ hoàn toàn nút thắt tâm lý cho đại diện châu Âu.

Harry Kane: Kỷ lục gia vĩ đại nhất lịch sử Tam sư

Phút 60, Harry Kane đã thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Anthony Gordon bị phạm lỗi trong vòng cấm. Với pha lập công này, đội trưởng tuyển Anh chính thức cán mốc 11 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup, vượt qua huyền thoại Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh tại sân chơi này.

Harry Kane chính thức vượt qua Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất của tuyển Anh tại World Cup.

Bản lĩnh của Kane không chỉ thể hiện ở bàn thắng mà còn ở khả năng gây áp lực và kiến tạo. Sự hy sinh cá nhân khi Kane lùi sâu hỗ trợ phòng ngự ở những phút cuối trận là minh chứng cho tinh thần quyết tâm bảo vệ thành quả của toàn đội trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ.

Kịch tính VAR và thử thách từ tấm thẻ đỏ

Trận đấu bị đẩy lên cao trào bởi những sai số và quyết định từ VAR. Phút 54, trọng tài Alireza Faghani đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Jarell Quansah khỏi sân sau pha va chạm nguy hiểm với Jesus Gallardo. Việc phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận, trong điều kiện không khí loãng tại Mexico, là thử thách cực đại đối với hệ thống của Thomas Tuchel.

Tấm thẻ đỏ của Quansah khiến tuyển Anh phải gồng mình chống đỡ trong 30 phút cuối trận.

Tuyển Anh rơi vào thế phòng ngự co cụm khi Mexico liên tục dồn ép và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 từ chấm phạt đền của Raul Jimenez. Sự khắc nghiệt của vòng knock-out được đẩy lên đỉnh điểm, buộc các cầu thủ Anh phải thi đấu với hơn 100% sức lực để bù đắp khoảng trống quân số.

Tư duy thực dụng của Thomas Tuchel

Ngay sau khi Quansah bị đuổi, Tuchel đã lập tức thay đổi chiến thuật. Ông hy sinh Bukayo Saka để đưa John Stones vào sân nhằm gia cố hàng thủ. Quyết định rút Harry Kane ở phút 90 để đưa Morgan Rogers vào sân nhằm tăng khả năng cầm bóng cũng cho thấy tư duy thực dụng sắc sảo của chiến lược gia người Đức.

Hàng thủ với sự lăn xả của Ezri Konsa, Marc Guehi và đặc biệt là sự xuất sắc của Jordan Pickford đã đứng vững trước 13 cú dứt điểm trúng đích của đối phương. Pickford, người vừa cân bằng kỷ lục 17 lần ra sân tại World Cup của Peter Shilton, đã có những pha cứu thua xuất thần trước các cú sút của Jimenez và Alvarado để bảo toàn chiến thắng.

Với thắng lợi này, Anh đã chính thức "giải lời nguyền" Azteca sau 40 năm, kể từ nỗi đau "Bàn tay của Chúa" năm 1986. Tam sư tiến vào tứ kết không chỉ với tư cách một đội bóng chiến thắng, mà còn là một tập thể đã vượt qua những giới hạn khắc nghiệt nhất để khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch.