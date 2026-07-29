Bàn luận về trang phục cồng kềnh của Hoa hậu Quế Anh tại Miss Grand Vietnam 2026 Màn trình diễn trang phục National Costume cồng kềnh của Hoa hậu Quế Anh tại Bán kết Miss Grand Vietnam 2026 dấy lên nhiều tranh luận về tính thực tế.

Đêm Bán kết kết hợp trình diễn National Costume của Miss Grand Vietnam 2026 vừa chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc. Bên cạnh những màn trình diễn sôi động ở phần thi dạ hội và áo tắm, các thiết kế trang phục văn hóa dân tộc đã tạo nên nhiều điểm nhấn. Trong đó, màn xuất hiện của Hoa hậu Quế Anh với bộ trang phục kích thước lớn đã trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Màn trình diễn gây chú ý và hình ảnh hậu trường của Quế Anh

Tại phần thi National Costume, Hoa hậu Quế Anh đảm nhận vai trò trình diễn một thiết kế được đầu tư công phu với nhiều chi tiết hoành tráng nhằm tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Tuy nhiên, kích thước đồ sộ cùng trọng lượng lớn đã gây ra nhiều khó khăn cho nàng hậu trong việc di chuyển, giữ thăng bằng và catwalk trên sân khấu.

Mặc dù gặp thử thách về thể lực, Quế Anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp để hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn. Dù vậy, ngay khi lui vào hậu trường, cô lộ rõ sự mệt mỏi và xuống sức. Hình ảnh ê-kíp nhanh chóng hỗ trợ cô cởi bỏ bộ trang phục nặng nề đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hoa hậu Quế Anh trình diễn một thiết kế National Costume.

Tranh luận xung quanh tính thực tế của các thiết kế National Costume

Màn trình diễn của Quế Anh cùng một số thí sinh gặp tình trạng đuối sức tương tự đã dấy lên cuộc tranh luận về tính ứng dụng của các thiết kế National Costume. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục đại diện cho văn hóa dân tộc cần sự hoành tráng và sáng tạo để tạo ấn tượng trên sân khấu quốc tế.

Ngược lại, đông đảo khán giả nhấn mạnh rằng bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, tính thực tế và sự linh hoạt cho người mặc cần phải được ưu tiên. Việc trang phục quá cồng kềnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người trình diễn mà còn gây bất tiện lớn trong khâu vận chuyển hàng không cũng như lắp ráp tại cuộc thi quốc tế.

Khán giả bàn luận trái chiều về thiết kế National Costume hoành tráng nhưng cồng kềnh. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Meow Entertainment)

Kỳ vọng dung hòa giữa thẩm mỹ và khả năng trình diễn

Nhiều khán giả kỳ vọng những thiết kế National Costume đồng hành cùng đại diện Việt Nam trong tương lai sẽ dung hòa tốt giữa yếu tố thẩm mỹ, bản sắc văn hóa và sự thuận tiện khi di chuyển. Thực tế cho thấy, nhiều thiết kế quốc tế thành công nhờ ý tưởng độc đáo nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cho người mặc.

Hiện tại, ban tổ chức chưa công bố kết quả phần thi National Costume cũng như bộ trang phục chính thức sẽ cùng đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Grand International 2026 diễn ra ở Ấn Độ.

Một thí sinh trình diễn thiết kế National Costume cồng kềnh.

Sau đêm Bán kết, Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện để hoàn thiện kỹ năng trước đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31/7. Sự kiện quyết định này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màn trình diễn hấp dẫn cùng sự xuất hiện của đương kim Miss Grand International.