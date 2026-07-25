Bàn phím cơ Redragon K688 Pro: Cấu trúc Gasket mount và layout 96% dưới 50 USD Redragon K688 Pro kết hợp bố cục 96% nhỏ gọn, núm xoay đa năng và cấu trúc Gasket mount 5 lớp tiêu âm với mức giá ưu đãi chỉ 48,99 USD trên Amazon.

Redragon K688 Pro là mẫu bàn phím cơ không dây layout 96% hướng tới sự cân bằng giữa thiết kế nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và hiệu năng gõ. Mới đây, sản phẩm này được áp dụng mã giảm giá đặc biệt "K688RGBPRO" trên Amazon từ ngày 23 đến 31 tháng 7, hạ giá bán xuống còn 48,99 USD (giảm 30%). Đây là mức giá hấp dẫn cho một thiết bị tích hợp cấu trúc Gasket mount, cụm phím số numpad và núm xoay có thể lập trình.

The Redragon K688 Pro mechanical keyboard is discounted on Amazon

Cấu trúc Gasket mount và giải pháp tiêu âm đa lớp

Mặc dù sử dụng lớp vỏ nhựa ABS nhằm tối ưu chi phí và duy trì trọng lượng ở mức 906 g, Redragon K688 Pro vẫn sở hữu thiết kế Gasket mount – tính năng thường thấy trên các dòng bàn phím cơ phân khúc cao hơn. Cấu trúc này giúp làm mềm cảm giác gõ, giảm lực phản hồi lên ngón tay và hạn chế các âm thanh cộng hưởng không mong muốn bên trong khung phím.

Redragon K688 Pro mechanical keyboard highlights

Bên trong bàn phím được trang bị hệ thống đệm bọt (foam) tiêu âm 5 lớp. Khi kết hợp cùng các công tắc cơ học đã được tra dầu sẵn (pre-lubricated), Redragon K688 Pro tạo ra âm thanh gõ trầm êm (thường gọi là âm thanh "creamy"). Nhờ đó, thiết bị vận hành yên tĩnh và hạn chế gây ảnh hưởng trong môi trường làm việc văn phòng.

Bên cạnh đó, sản phẩm dùng bộ keycap PBT xuyên sáng double-shot với phông MOA profile thay vì các dạng Cherry hay OEM thông thường, mang lại nét thẩm mỹ cổ điển và độ bền cao chống bám vân tay.

Redragon K688 Pro layout

Công tắc cơ học Redragon Growl và mạch Hot-swap linh hoạt

Về khả năng vận hành, Redragon K688 Pro trang bị mặc định dòng công tắc tuyến tính (linear) Redragon Growl. Công tắc này có lực kích hoạt nhẹ 40 gf, điểm kích hoạt tại 2 mm và tổng hành trình phím 3,6 mm, cung cấp trải nghiệm bấm mượt mà và phản hồi nhanh.

Redragon Growl switch specs

Hơn nữa, mạch PCB của bàn phím hỗ trợ tính năng Hot-swap tương thích với cả chân cắm 3-pin và 5-pin chuẩn MX. Người dùng có thể dễ dàng thay thế hoặc tùy biến các loại công tắc cơ học khác mà không cần thao tác hàn mạch. Hệ thống đèn LED RGB hướng Bắc (North-facing) giúp hiệu ứng ánh sáng xuyên qua keycap rõ ràng hơn.

Bố cục 96% tiện dụng, núm xoay đa năng và 3 chế độ kết nối

Redragon K688 Pro sở hữu kích thước 390 × 144 mm theo chuẩn bố cục 96% ANSI US. Thiết kế này giữ lại cụm phím số (numpad) phục vụ công việc nhập liệu, đồng thời tiết kiệm diện tích hơn so với bàn phím kích thước đầy đủ. Phần đáy vỏ nhựa còn bố trí chân đế gấp mở cho phép điều chỉnh 3 góc độ gõ linh hoạt.

Redragon K688 Pro knob features

Mẫu bàn phím hỗ trợ 3 phương thức kết nối bao gồm: USB Type-C có dây, không dây 2.4 GHz và Bluetooth. Ở chế độ có dây và 2.4 GHz, bàn phím đạt tần số phản hồi (polling rate) 1.000 Hz, đáp ứng tốt các yêu cầu chơi game. Viên pin tích hợp cung cấp thời lượng sử dụng lên tới 200 giờ khi tắt đèn nền và khoảng 30 giờ khi bật LED RGB.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Redragon K688 Pro