Bàn phím Dune: Phụ kiện AI thông minh tối ưu năng suất cho MacBook Air và MacBook Pro Dune là phụ kiện bàn phím rời siêu nhỏ gọn với 3 nút macro có khả năng tự động thích ứng theo ứng dụng, giúp người dùng MacBook xử lý công việc hiệu quả hơn.

Trong nỗ lực tối ưu hóa quy trình làm việc cho người dùng macOS, Project Mirage đã giới thiệu Dune - một bàn phím phụ trợ siêu nhỏ gọn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Thiết bị này không chỉ đơn thuần là các nút bấm vật lý mà còn có khả năng nhận diện ngữ cảnh để cung cấp các lối tắt tính năng phù hợp nhất với ứng dụng đang hiển thị trên màn hình.

Thiết kế tối giản và khả năng kết nối linh hoạt

Dune được chế tác từ nhôm nguyên khối với trọng lượng chỉ 50 gram, đảm bảo tính di động cao và sự bền bỉ. Với kích thước vật lý 40 x 10 x 10 mm, thiết bị này nhỏ hơn đáng kể so với các loại macro pad truyền thống trên thị trường. Phụ kiện này kết nối trực tiếp với MacBook thông qua cổng USB-C ở cạnh trái, cho phép người dùng thao tác bằng tay trái mà không cần rời tay quá xa khỏi khu vực bàn phím chính.

Dune sở hữu ba nút bấm được thiết kế để phản hồi thông minh dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình.

Công nghệ AI tự động hóa quy trình làm việc

Điểm khác biệt lớn nhất của Dune so với các bàn phím macro thông thường nằm ở phần mềm tích hợp AI. Thay vì bắt người dùng phải gán phím thủ công cho mọi tác vụ, hệ thống của Dune có thể tự động phát hiện các chức năng được sử dụng thường xuyên nhất trong một ứng dụng và đưa ra gợi ý phím tắt tương ứng.

Khả năng thích ứng của Dune được thể hiện rõ qua nhiều kịch bản sử dụng thực tế:

Trình quản lý tệp tin (Finder): Một nút để sao chép và một nút để dán tệp tin ngay lập tức.

Một nút để sao chép và một nút để dán tệp tin ngay lập tức. Ứng dụng họp trực tuyến (Zoom): Các nút cho phép chấp nhận hoặc kết thúc cuộc gọi video một cách nhanh chóng.

Các nút cho phép chấp nhận hoặc kết thúc cuộc gọi video một cách nhanh chóng. Quản lý công việc (Notion): Người dùng có thể mở tab mới hoặc đánh dấu hoàn thành dự án chỉ với một lần nhấn.

Khả năng tùy biến và mở rộng

Bên cạnh các tính năng tự động, Dune vẫn cho phép người dùng chuyên sâu can thiệp vào hệ thống. Thiết bị hỗ trợ các tập lệnh (scripts) và macro tùy chỉnh, có thể được tạo mới hoặc tải xuống từ một cửa hàng tích hợp trong ứng dụng đi kèm. Điều này mở ra khả năng cá nhân hóa vô hạn cho các lập trình viên, biên tập viên video hoặc những người làm sáng tạo nội dung.

Thông số Chi tiết Chất liệu Nhôm Trọng lượng 50 gram Kích thước 40 x 10 x 10 mm Kết nối USB-C Hệ điều hành hỗ trợ macOS (Không hỗ trợ Windows/Linux)

Chính sách bán hàng và mức giá

Dune hiện có giá đặt trước là 119 USD trên trang web của Project Mirage, và mức giá bán lẻ dự kiến sau khi ra mắt chính thức sẽ tăng lên 149 USD. Tuy nhiên, do nhu cầu cao, đợt hàng thứ hai (Batch 2) đã nhanh chóng cháy hàng và nhà sản xuất hiện đang tạm ngừng nhận đơn đặt hàng mới.

Đáng chú ý, chính sách hậu mãi của Project Mirage khá khắt khe. Nhà sản xuất không chấp nhận trả hàng và không cung cấp chế độ bảo hành dài hạn. Sản phẩm sẽ chỉ được thay thế miễn phí trong trường hợp phát hiện lỗi từ khâu sản xuất hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Người dùng cần cân nhắc kỹ các điều khoản này trước khi quyết định đầu tư vào phụ kiện công nghệ mới này.