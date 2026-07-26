Bàn phím Lenovo Legion R7 RT75 ra mắt: Nhôm nguyên khối, pin 8.000mAh và Polling Rate 8K Lenovo chính thức trình làng mẫu bàn phím cơ từ tính Legion R7 RT75 với khung nhôm nguyên khối, tần số phản hồi 8.000Hz, màn hình TFT và viên pin 8.000mAh.

Lenovo vừa chính thức ra mắt mẫu bàn phím cơ từ tính cao cấp Legion R7 RT75 tại thị trường Trung Quốc với mức giá 1.299 Nhân dân tệ (khoảng 192 USD). Sản phẩm sở hữu bố cục 75% gọn gàng, hướng tới đối tượng game thủ chuyên nghiệp nhờ sự kết hợp giữa tần số phản hồi (polling rate) lên tới 8.000 Hz, các tính năng switch từ tính hiện đại cùng thiết kế khung vỏ nhôm nguyên khối ấn tượng.

Lenovo Legion R7 RT75 sở hữu thiết kế nguyên khối bằng hợp kim nhôm.

Thiết kế kim loại tỉ mỉ và cấu trúc tiêu âm 5 lớp

Bàn phím Lenovo Legion R7 RT75 được hoàn thiện toàn bộ từ hợp kim nhôm nhẹ, mang lại độ bền cao cùng góc nghiêng ergonomics 6 độ giúp giảm mỏi cổ tay khi sử dụng lâu. Phần hông bàn phím được tạo điểm nhấn bằng các đường cắt hình học sắc sảo, làm lộ ra hệ thống đèn LED RGB hai bên hông. Phong cách thiết kế này gợi nhớ đến mẫu bàn phím GravaStar Mercury K1 trên thị trường.

Về cấu trúc bên dalam, Lenovo trang bị cho Legion R7 RT75 hệ thống Gasket mount kết hợp với 5 lớp đệm tiêu âm cùng tấm định vị (positioning plate) làm bằng sợi carbon. Bảng mạch PCB hỗ trợ tính năng hot-swap, đi kèm switch từ tính Aurora trong suốt có lực nhấn từ 27–45 gf và các thanh cân bằng (stabilizer) đã được tra mỡ sẵn từ nhà máy.

Hiệu năng switch từ tính và các tính năng hỗ trợ game thủ

Được thiết kế cho các tựa game đòi hỏi tốc độ phản ứng cực nhanh, Legion R7 RT75 hỗ trợ tần số truy vấn lên đến 8.000 Hz ở chế độ kết nối có dây và 2.4G wireless. Bàn phím tích hợp các công nghệ phím từ tính tiên tiến như Rapid Trigger với độ chính xác đạt 0,01 mm, khả năng điều chỉnh điểm nhận lệnh (actuation point) linh hoạt từ 0,1 mm đến 3,4 mm, cùng tính năng SOCD và DKS.

Ngoài ra, góc trên bàn phím được trang bị một màn hình TFT kích thước 1,4 inch hiển thị thông số hoạt động. Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng cực lớn 8.000 mAh, đảm bảo thời lượng sử dụng dài lâu. Về kết nối, sản phẩm hỗ trợ 3 chế độ bao gồm 2.4G wireless, USB-C có dây và Bluetooth (riêng kết nối Bluetooth giới hạn tần số phản hồi ở mức 125 Hz).

Sản phẩm bán ra với 2 tùy chọn màu sắc: Cloud Silver (đi kèm keycap xuyên sáng kết hợp keycap kim loại in chuyển nhiệt) và Storm Gray (keycap xuyên sáng). Cả hai phiên bản đều sử dụng đèn nền RGB mạch ngược (south-facing) và tương thích hoàn toàn với phần mềm Lenovo Aurora RGB.

Bảng thông số kỹ thuật Lenovo Legion R7 RT75

Thông số Chi tiết Bố cục (Layout) 75% Chất liệu vỏ Hợp kim nhôm nguyên khối (All-aluminum alloy) Tần số quét (Polling Rate) 8.000 Hz (Có dây & 2.4G) / 125 Hz (Bluetooth) Switch Switch từ tính Aurora trong suốt (27–45 gf) Tính năng nâng cao Rapid Trigger (0,01 mm), SOCD, DKS, tùy chỉnh hành trình (0,1 - 3,4 mm) Cấu trúc tiêu âm Gasket mount, 5 lớp đệm âm, tấm định vị sợi carbon Màn hình tích hợp 1,4 inch TFT Dung lượng pin 8.000 mAh Kết nối USB-C, Wireless 2.4GHz, Bluetooth Giá bán tại Trung Quốc 1.299 Nhân dân tệ (~192 USD)

Hiện tại, Lenovo Legion R7 RT75 đã mở bán chính thức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin về giá bán cũng như kế hoạch phân phối phiên bản quốc tế vẫn chưa được hãng công bố.