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Câu chuyện tuần này

Bản quyền âm nhạc: áp lực không chỉ với các đơn vị thương mại

Trần Huyền - 12/07/2026 21:29
Kể từ ngày 1/7/2026, các đơn vị thương mại và phi thương mại phải trả tiền bản quyền âm nhạc cho chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức được ủy quyền.
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