Bản quyền âm nhạc: áp lực không chỉ với các đơn vị thương mại

Trần Huyền - 12/07/2026 21:29

Kể từ ngày 1/7/2026, các đơn vị thương mại và phi thương mại phải trả tiền bản quyền âm nhạc cho chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức được ủy quyền.