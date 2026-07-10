Bản quyền FIFA World Cup 2026: Cuộc đua ngăn chặn phát lậu trong 90 phút bóng lăn Việc bảo vệ bản quyền trực tiếp tại FIFA World Cup 2026 đang đối mặt với thử thách về thời gian thực, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ thể quyền và các nhà cung cấp dịch vụ trung gian.

Tại FIFA World Cup 2026, yếu tố "thời gian thực" mang một ý nghĩa sống còn trong cuộc chiến chống xâm phạm bản quyền. Đối với các nội dung phát trực tiếp, giá trị thương mại cao nhất chỉ nằm trong khoảng 90 phút bóng lăn. Do đó, hiệu quả bảo vệ không chỉ đo bằng số lượng website bị triệt phá, mà còn nằm ở tốc độ ngăn chặn ngay khi vi phạm vừa phát sinh.

Áp lực thời gian thực và rào cản quy trình

Trong thực tế triển khai tại World Cup 2026, quy trình bảo vệ bản quyền hiện nay phải trải qua nhiều bước: từ phát hiện, thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ đến chuyển giao cho các đầu mối tiếp nhận xử lý. Đáng chú ý, mỗi khâu phát sinh thêm thời gian đều làm giảm đáng kể giá trị của quyền phát sóng trực tiếp. Nếu ở các giải đấu thông thường, việc gỡ bỏ nội dung sau vài giờ có thể chấp nhận được, thì với World Cup, đó là một sự thất bại về mặt kinh tế.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc có xử lý hay không, mà là sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan để tác nghiệp theo thời gian thực. Khoảng cách giữa quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn đang bộc lộ những điểm cần hoàn thiện để bảo vệ tối đa quyền lợi của đơn vị sở hữu.

Khung pháp lý và cơ chế miễn trừ trách nhiệm

Theo Điều 198b Luật Sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian (ISP) có trách nhiệm triển khai biện pháp kỹ thuật và phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền tác giả trên không gian mạng. Song song đó, luật cũng quy định cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho doanh nghiệp trung gian nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định.

Thống kê về số lượng vi phạm bản quyền tính riêng trong 8 trận đấu Vòng 16 đội FIFA World Cup 2026™ vẫn lên tới cả ngàn trường hợp.

Tuy nhiên, cơ chế miễn trừ không đồng nghĩa với việc ISP đứng ngoài cuộc. Theo nghiên cứu từ Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, pháp luật hiện hành đã xác lập nghĩa vụ phối hợp của ISP, đặc biệt là yêu cầu gỡ bỏ hoặc ngăn chặn truy cập ngay lập tức đối với nội dung phát trực tiếp khi nhận được yêu cầu từ chủ thể quyền.

Những nút thắt kỹ thuật chưa được tháo gỡ

Dù khung pháp lý đã có, nhưng việc triển khai thực tế vẫn gặp khó khăn do thiếu các hướng dẫn chi tiết về mặt kỹ thuật. Cụ thể, việc xác định rõ phạm vi áp dụng cho các loại hình dịch vụ lưu trữ nội dung số và các biện pháp ngăn chặn cụ thể vẫn chưa thống nhất giữa các ISP.

Bên cạnh đó, thẩm quyền yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm hiện nay chủ yếu dựa trên Luật An ninh mạng, với cơ quan đầu mối là Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an). Điều này tạo ra một quy trình đa tầng, đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ giữa các bên để đạt được hiệu quả tối ưu.

Hệ thống giám sát trực tiếp vi phạm bản quyền của VTV vẫn liên tục hoạt động 24/7 kể từ đầu FIFA World Cup 2026™ đến nay, ghi nhận hơn chục nghìn trường hợp vi phạm.

Tóm lại, thực tiễn từ FIFA World Cup 2026 cho thấy yêu cầu cấp thiết về một quy trình phối hợp rõ ràng và hiệu quả hơn. Để bảo vệ bản quyền trong môi trường số, không chỉ cần luật pháp nghiêm minh mà còn cần một hạ tầng phối hợp kỹ thuật đủ nhanh để tương thích với đặc thù của các nội dung phát trực tiếp.