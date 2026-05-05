Bản quyền World Cup 2026: Malaysia và Thái Lan bế tắc trước mức giá triệu đô Trong khi Việt Nam và nhiều quốc gia lân bang đã sở hữu bản quyền World Cup 2026, Thái Lan và Malaysia vẫn đang rơi vào thế bế tắc do rào cản tài chính từ FIFA.

Thị trường bản quyền truyền hình World Cup 2026 tại Đông Nam Á đang chứng kiến một sự phân cực đáng kinh ngạc. Trong khi người hâm mộ Việt Nam đã có thể yên tâm tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhờ sự vào cuộc kịp thời của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), thì tại Thái Lan và Malaysia, sự lo lắng đang bao trùm khi các cuộc đàm phán vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Sự chênh lệch tại khu vực Đông Nam Á

Theo báo cáo mới nhất từ FIFA, tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 6 trên 11 quốc gia tại khu vực Đông Nam Á chính thức sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026. Danh sách này bao gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Philippines, Campuchia và Timor Leste. Đáng chú ý, hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là Thái Lan và Malaysia lại nằm trong nhóm 5 quốc gia còn lại đang phải "nín thở" chờ đợi, bên cạnh Lào, Brunei và Myanmar.

Thái Lan và Malaysia vẫn chưa có bản quyền World Cup 2026.

Việc những quốc gia có quy mô kinh tế và thị trường bóng đá nhỏ hơn như Timor Leste hay Campuchia sớm chốt được thỏa thuận đã tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ tại Kuala Lumpur và Bangkok. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi nằm ở mô hình định giá dựa trên mức độ cuồng nhiệt và tiềm năng khai thác thương mại mà FIFA áp dụng cho từng thị trường riêng biệt.

Áp lực tài chính và lời cầu cứu từ người hâm mộ

Mức giá mà FIFA đưa ra cho các thị trường lớn thường cao hơn gấp nhiều lần so với các quốc gia khác trong khu vực. Tại Malaysia, con số ban đầu được tiết lộ lên tới 50 triệu USD (khoảng 1,2 nghìn tỷ VNĐ). Dù sau các vòng đàm phán, mức giá đã được hạ xuống còn 35 triệu USD, nhưng đây vẫn là một rào cản tài chính quá lớn đối với các đơn vị truyền thông trong nước.

Sự bế tắc này đã khiến cộng đồng người hâm mộ Malaysia lên tiếng kêu gọi Bộ Thanh niên và Thể thao có động thái can thiệp khẩn cấp. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi các nhãn hàng lớn tại Malaysia đang có xu hướng thận trọng trong việc tài trợ do những bê bối liên quan đến chính sách cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia nước này thời gian qua.

Phân tích chiến lược từ bàn đàm phán

Nhìn từ góc độ kinh tế thể thao, việc Thái Lan và Malaysia chưa thể chốt hợp đồng phản ánh sự thận trọng của các nhà đài trước bài toán hoàn vốn. Với mức giá 35-50 triệu USD, việc thu hồi vốn thông qua quảng cáo truyền thống là một thử thách cực đại trong bối cảnh hành vi xem bóng đá của khán giả đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các nền tảng số.

Mặc dù vậy, với truyền thống và niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của người dân tại hai quốc gia này, các chuyên gia dự báo rằng một thỏa thuận vào "phút chót" vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, thời gian càng trôi về gần ngày khai mạc, áp lực lên bàn đàm phán của các đơn vị truyền thông Malaysia và Thái Lan sẽ càng lớn, khi họ phải cân bằng giữa nhiệm vụ phục vụ công chúng và hiệu quả kinh doanh thực tế.