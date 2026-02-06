Bán rẻ Marcus Rashford cho Barcelona: Canh bạc cắt lỗ tàn nhẫn của Manchester United Manchester United sẵn sàng chấp nhận mức phí chuyển nhượng thấp kỷ lục để tống khứ Marcus Rashford, nhằm giải phóng quỹ lương 325.000 bảng mỗi tuần cho kỷ nguyên mới.

Manchester United đang đối mặt với một trong những quyết định chuyển nhượng gây tranh cãi nhất: chấp nhận bán đứt Marcus Rashford cho Barcelona với mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế. Dù tiền đạo này vừa tỏa sáng rực rỡ tại La Liga, áp lực từ quỹ lương và triết lý quản trị mới của INEOS đang buộc "Quỷ đỏ" phải chọn phương án cắt lỗ tàn nhẫn để tái thiết đội hình dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick.

Áp lực từ túi tiền của Barcelona và sự ép giá công khai

Theo các báo cáo từ Football365 và The Daily Mail, sau thời gian cho mượn thành công tại Camp Nou, Manchester United muốn bán đứt tiền đạo 28 tuổi ngay trong mùa hè này. Tuy nhiên, thay vì thu về khoản phí 30 triệu euro (khoảng 22,5 triệu bảng) như thỏa thuận ban đầu, đội bóng nước Anh đang bị Barcelona ép giá xuống dưới mức 11,3 triệu bảng.

Lý do được phía đội bóng Tây Ban Nha đưa ra là những khó khăn về tài chính sau khi chiêu mộ Anthony Gordon. Việc Manchester United sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với con số thấp kỷ lục này cho thấy sự cấp bách trong việc loại bỏ Rashford khỏi bảng cân đối kế toán, bất chấp tổn thất về mặt giá trị tài sản.

Bài toán quỹ lương và triết lý quản trị của INEOS

Dưới góc nhìn chiến lược, đây là một hành động "cắt lỗ" mang tính sống còn đối với tập đoàn INEOS. Việc Manchester United giành quyền dự Champions League đã vô tình kích hoạt điều khoản tự động tăng lương, đẩy thu nhập của Rashford lên tới 325.000 bảng/tuần. Đối với giới chủ mới, việc chi trả mức đãi ngộ khổng lồ cho một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn là một sai lầm nghiêm trọng về quản trị.

Việc giải phóng Rashford sẽ tạo ra dư địa ngân sách đáng kể để Manchester United đầu tư vào những mục tiêu phù hợp hơn với triết lý của Michael Carrick. Đội ngũ lãnh đạo tại Old Trafford tin rằng sự ổn định trong phòng thay đồ và kỷ luật tài chính quan trọng hơn nhiều so với việc cố giữ một ngôi sao đã đứt gãy sợi dây liên kết với đội bóng từ 18 tháng trước, sau những mâu thuẫn với cựu huấn luyện viên Ruben Amorim.

Nghịch lý phong độ và di sản của những hợp đồng sai lầm

Phong độ của Rashford tại Tây Ban Nha là một minh chứng cho thấy năng lực của anh không hề suy giảm. Với 14 bàn thắng và 14 pha kiến tạo, anh là nhân tố then chốt giúp Barcelona vô địch La Liga. Tuy nhiên, sự từ chối đóng vai trò dự bị cho thấy tiền đạo này không còn chấp nhận vị thế thứ yếu tại Old Trafford.

Rashford không phải là trường hợp duy nhất khiến Manchester United đau đầu. Mason Mount, với mức lương 250.000 bảng/tuần cùng phong độ trồi sụt do chấn thương, cũng đang trở thành gánh nặng tương tự. Những thương vụ thiếu tính toán trong quá khứ đang để lại một "di sản" độc hại mà Michael Carrick phải nỗ lực xử lý.

Lựa chọn giữa tài chính và kỷ luật

Trong khi Aston Villa sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho Rashford, cầu thủ này lại ưu tiên ở lại Barcelona dù phải giảm lương. Manchester United đang đứng trước ngã ba đường: hoặc cứng rắn để thu về thêm vài triệu bảng, hoặc dứt khoát chấm dứt sự trì trệ để xác lập lại kỷ luật tài chính. Nhìn chung, việc chấp nhận lùi một bước về doanh thu để tiến xa hơn trong quá trình tái thiết có lẽ là quyết định khôn ngoan nhất của giới thượng tầng Old Trafford vào lúc này.