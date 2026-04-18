Bản sắc hào hoa phai nhạt: 5 nguyên nhân khiến hàng công Arsenal bế tắc tại Ngoại hạng Anh Sự kết hợp thiếu hiệu quả giữa các tân binh cùng chấn thương của Bukayo Saka đang đẩy Arsenal vào cuộc khủng hoảng tấn công, đe dọa trực tiếp đến tham vọng vô địch.

Arsenal từng nổi tiếng với lối chơi hào hoa và tấn công rực lửa, nhưng thực tế hiện tại cho thấy đội bóng đang dần xa rời bản sắc này. Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, sự vững chắc của hệ thống và kỷ luật phòng ngự đã trở thành ưu tiên hàng đầu, vô hình trung làm xói mòn bản năng sáng tạo của các cầu thủ.

Arteta cần hàng công Arsenal chơi khởi sắc hơn.

Sự sa sút của các trụ cột và nỗi thất vọng từ những bản hợp đồng bom tấn

Bukayo Saka, người được xem là linh hồn trong lối chơi của "Pháo thủ", vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương gân kheo nghiêm trọng vào cuối năm 2024. Việc thiếu vắng ngôi sao quan trọng nhất kể từ trận chung kết Carabao Cup đã tạo ra một khoảng trống mênh mông, gây áp lực nặng nề lên các nhân tố còn lại.

Đáng chú ý, hai bản hợp đồng trị giá 130 triệu bảng là Kai Havertz và Viktor Gyokeres đang gây thất vọng lớn. Cả hai đều chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng xứng tầm kể từ đầu tháng Tư. Bên cạnh đó, những cái tên quen thuộc như Leandro Trossard và Gabriel Martinelli cũng đánh mất sự sắc sảo, khiến Arsenal phải dựa vào những nhân tố dự phòng kém hiệu quả.

Chấn thương khiến Saka không giữ được phong độ ở mùa này.

Sự đứt gãy trong cấu trúc tấn công và chính sách nhân sự

Sự gắn kết nơi hành lang cánh phải giữa Saka, Martin Odegaard và Ben White vốn là thương hiệu của Arsenal nay đã hoàn toàn biến mất. Điểm sáng hiếm hoi từ Eberechi Eze trong các trận gặp Tottenham hay Everton là không đủ để khỏa lấp những sai lầm trong cách lựa chọn nhân sự của Arteta.

Trong thất bại trước Bournemouth, việc kết hợp Noni Madueke và Viktor Gyokeres đã bộc lộ rõ sự lúng túng. Khả năng giữ bóng hạn chế của các cầu thủ này khiến kế hoạch tạo đột biến của chiến lược gia người Tây Ban Nha hoàn toàn phá sản. Ngoài ra, việc để tài năng trẻ Ethan Nwaneri sang Marseille theo dạng cho mượn và không trao cơ hội cho Myles Lewis-Skelly đang khiến Arsenal thiếu đi những ý tưởng sáng tạo đột phá.

Áp lực hệ thống và sự bế tắc trong triển khai bóng

Việc quá phụ thuộc vào đội hình chính đang khiến các trụ cột như Declan Rice và Martin Zubimendi rơi vào tình trạng quá tải. Ở tuyến dưới, dù Gabriel và William Saliba vẫn duy trì sự chắc chắn, nhưng họ thường ưu tiên các giải pháp an toàn thay vì mạo hiểm phát triển bóng lên phía trên. Điều này vô tình dồn áp lực phân phối bóng lên thủ thành David Raya, dẫn đến những sai lầm tiềm ẩn.

Vấn đề lớn nhất nằm ở vị trí trung phong khi Viktor Gyokeres chưa hoàn thành tốt vai trò làm tường. Tiền đạo này thường xuyên thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi khi đội nhà chịu sức ép tầm cao từ đối phương. Nếu không sớm tìm ra lời giải cho bài toán hàng công, tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn của Arsenal trong mùa giải này sẽ trở nên cực kỳ mong manh.