Bàn tay robot Revo 3 của BrainCo: Đột phá với 21 bậc tự do và hệ thống cảm biến thị - xúc giác

BrainCo, đơn vị công nghệ hàng đầu tại Hàng Châu, vừa tạo nên bước đột phá lớn khi giới thiệu Revo 3 - bàn tay robot sở hữu khả năng vận động tinh tế tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn tay người. Đây là bước tiến quan trọng từ việc phát triển giao diện não - máy tính sang phần cứng chuyên dụng cho trí tuệ hiện thân (embodied AI).

Khả năng vận động tinh vi và thiết kế cơ khí tối ưu

Revo 3 không chỉ là một cánh tay máy thông thường; nó thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc thông qua các màn trình diễn thực tế như kéo dây tạo hình, cắt giấy gọn gàng, phối hợp hai tay để xoay rubik hay chơi con quay fidget spinner. Để đạt được sự khéo léo này, BrainCo đã tập trung vào sự cân bằng giữa các thông số kỹ thuật thay vì chỉ tối ưu hóa một yếu tố duy nhất.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Bậc tự do (DoF) 21 Lực nắm toàn bàn tay 70N Công nghệ truyền động Truyền động trực tiếp và truyền động ngược toàn phần Hệ thống cảm biến Xúc giác toàn lòng bàn tay, thị - xúc giác đầu ngón tay

Bàn tay robot này sử dụng hệ thống động cơ mật độ cao kết hợp cùng bộ giảm tốc do BrainCo tự nghiên cứu và phát triển. Thiết kế này cho phép Revo 3 đạt được lực nắm lên tới 70N, đảm bảo độ chắc chắn khi xử lý các vật thể nặng trong khi vẫn giữ được sự linh hoạt cho các thao tác đòi hỏi tính chính xác cao.

Bàn tay khéo léo của Revo 3 (Nguồn: Internet)

Hệ thống nhận thức đa tầng: Xóa bỏ giới hạn cảm giác

Một trong những điểm yếu của robot truyền thống là khả năng cảm nhận trọng lượng và bề mặt vật thể. Revo 3 giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp mảng cảm biến xúc giác trên toàn bộ lòng bàn tay, cho phép nhận diện đường viền, độ cứng và hướng trượt của vật thể một cách tức thì.

Đáng chú ý, tại các đầu ngón tay, BrainCo trang bị hệ thống cảm biến thị - xúc giác đóng vai trò như "đôi mắt". Hệ thống này hỗ trợ robot căn chỉnh vị trí tiếp xúc chính xác đến từng micromet, giúp các thao tác cầm nắm trở nên tự nhiên và mượt mà hơn.

Giá trị kinh tế và khả năng ứng dụng thực tiễn

Dù sở hữu công nghệ phức tạp, Revo 3 được định vị là dòng sản phẩm có tính kinh tế cao và độ bền vượt trội. Thành quả này có được nhờ kế thừa các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ dòng bàn tay sinh học dành cho người khuyết tật mà BrainCo đã phát triển trong suốt 7 năm qua.

Hiện tại, Revo 3 đã nhận được sự quan tâm và hợp tác từ nhiều đơn vị uy tín trong ngành robot như Unitree, Leju, AgileX, Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh và LimX Dynamics. Việc thương mại hóa những bàn tay robot có độ khéo léo cao như Revo 3 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các thế hệ robot hình người đa năng trong tương lai gần.