"Bàn tay sắt" của Thomas Tuchel: Phil Foden ở lại, Trent Alexander-Arnold bị loại khỏi tuyển Anh HLV Thomas Tuchel công bố danh sách 35 cầu thủ tuyển Anh đấu Uruguay và Nhật Bản, gây sốc khi loại Trent Alexander-Arnold nhưng vẫn trao cơ hội cho Phil Foden.

Thomas Tuchel vừa gửi một thông điệp đanh thép đến toàn bộ hệ thống bóng đá Anh khi công bố danh sách 35 cầu thủ cho đợt tập trung tháng 3/2026. Đây không chỉ là một danh sách triệu tập thông thường cho hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, mà còn là một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn, thiết lập lộ trình rõ ràng cho chiến dịch World Cup 2026 sắp tới.

Tuchel vừa chốt danh sách 35 cầu thủ tập trung cho đợt giao hữu sắp tới của tuyển Anh.

Canh bạc Phil Foden và sự kiên nhẫn của Tuchel

Quyết định gây tranh cãi nhất trong danh sách lần này là việc giữ lại Phil Foden. Ngôi sao của Manchester City đang trải qua cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ nhất sự nghiệp, với chuỗi trận không ghi bàn kéo dài từ ngày 14/12/2025. Tại sân Etihad, Foden đã đánh mất vị trí chính thức vào tay các đồng đội và thậm chí không được ra sân một phút nào trong hai lượt trận tứ kết Champions League quan trọng gặp Real Madrid.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức dường như vẫn đặt niềm tin vào đẳng cấp của Foden. Việc triệu tập cầu thủ này được xem là một "cơ hội cuối cùng" để anh chứng minh giá trị bản thân trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với Cole Palmer. Cùng chung nhóm được ưu ái còn có Jude Bellingham, người vẫn có tên dù đang gặp vấn đề với chấn thương gân kheo tại Real Madrid, cho thấy Tuchel coi trọng những nhân tố then chốt về mặt tinh thần và chiến thuật như thế nào.

Cú sốc Trent Alexander-Arnold và triết lý phòng ngự mới

Ngược lại với sự ưu ái dành cho Foden, Trent Alexander-Arnold chính là nạn nhân lớn nhất trong cuộc thanh lọc của Tuchel. Dù đang thi đấu cho Real Madrid, hậu vệ này vẫn bị gạch tên để nhường chỗ cho Tino Livramento và Djed Spence. Thomas Tuchel đã đưa ra lời giải thích thuần túy về mặt chuyên môn: ông ưu tiên những hậu vệ biên có hồ sơ phòng ngự khác biệt, kỷ luật và phù hợp hơn với cấu trúc sơ đồ mà ông đang xây dựng cho "Tam sư".

Trent Alexander-Arnold không được triệu tập.

Sự vắng mặt của Ollie Watkins cũng gây bất ngờ không kém. Người hùng của EURO 2024 đã bị ngó lơ lần thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, Tuchel quyết định thử nghiệm Dominic Solanke và đặc biệt là Dominic Calvert-Lewin. Calvert-Lewin hiện đang có phong độ chói sáng tại Leeds United với 10 bàn thắng kể từ đầu mùa, một con số đủ thuyết phục để anh chiếm lấy suất dự phòng cho Harry Kane.

Sự hồi sinh của Manchester United và làn gió mới từ các CLB tầm trung

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là sự trở lại mạnh mẽ của các nhân tố từ Manchester United. Sau khi Michael Carrick lên nắm quyền và thay đổi hệ thống chiến thuật tại Old Trafford, Kobbie Mainoo đã thoát khỏi những hạn chế thời Ruben Amorim để tỏa sáng rực rỡ, giúp anh lần đầu tiên được Tuchel triệu tập. Harry Maguire cũng đánh dấu sự tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, củng cố vị thế của Quỷ đỏ như một trong những đội bóng đóng góp nhiều quân số nhất đợt này.

Bên cạnh các ngôi sao lớn, danh sách 35 người còn mở rộng cánh cửa cho những gương mặt từ các đội bóng tầm trung như James Garner (Everton), Adam Wharton (Crystal Palace) và Elliot Anderson (Nottingham Forest). Đây là minh chứng cho tuyên bố của Tuchel: không có bất kỳ suất cứng nào trên chuyến bay sang Mỹ vào mùa hè tới dựa trên danh tiếng. Mọi cầu thủ, dù đang khoác áo Real Madrid hay đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, đều phải chứng minh phong độ và sự khát khao để được góp mặt trong kế hoạch của ông.