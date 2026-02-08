Bản tin bóng đá Việt Nam 8/2: Thái Sơn lỡ ASEAN Cup 2026, Đình Bắc gặp sự cố chấn thương Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn chính thức lỡ hẹn ASEAN Cup 2026 sau ca phẫu thuật dây chằng, trong khi Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thành Đạt gia nhập danh sách bệnh binh.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những biến động lớn về lực lượng, đặc biệt là tình hình chấn thương của các trụ cột đội tuyển quốc gia và lứa trẻ. Trong khi Công an Hà Nội hưởng niềm vui chiến thắng tại đấu trường châu lục, nỗi lo về nhân sự lại hiện hữu trước thềm các giải đấu lớn.

Nỗi lo lực lượng: Thái Sơn lỡ ASEAN Cup, Thành Đạt đứt dây chằng

Thông tin không vui nhất đến từ tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Dù ca phẫu thuật dây chằng đầu gối của cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình đã diễn ra thành công, nhưng thời gian hồi phục kéo dài đang trở thành rào cản lớn. Theo đánh giá chuyên môn, Thái Sơn cần từ 9 đến 10 tháng để đạt điều kiện thi đấu chuyên nghiệp trở lại.

Nguyễn Thái Sơn đã phẫu thuật thành công sau chấn thương.

Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ trung tâm này chắc chắn sẽ vắng mặt trong chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đây là tổn thất không nhỏ cho tuyến giữa của đội tuyển quốc gia Việt Nam khi Thái Sơn luôn được xem là quân bài quan trọng nhờ nền tảng thể lực dồi dào.

Cùng chung cảnh ngộ là sao trẻ U23 Việt Nam - Nguyễn Thành Đạt. Tiền vệ của Viettel vừa xác nhận gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL). Nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải sau khi đăng tải hình ảnh tập phục hồi với dòng trạng thái đầy tiếc nuối.

Sự cố của Nguyễn Đình Bắc và lịch thi đấu xuyên Tết của CAHN

Trong chiến thắng đậm đà 6-1 của Công an Hà Nội trước Tampines Rovers, sự vắng mặt của Nguyễn Đình Bắc đã gây nhiều tò mò. HLV Alexandre Polking sau đó đã trấn an người hâm mộ khi cho biết cầu thủ này chỉ gặp sự cố căng cơ trong lúc khởi động. Việc để Đình Bắc nghỉ ngơi là động thái thận trọng nhằm bảo vệ thể trạng cho tiền đạo này.

Chấn thương của Nguyễn Đình Bắc không quá đáng ngại.

Đáng chú ý, đội bóng ngành Công an sẽ phải đối diện với lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt. Sau trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy vào ngày 24 tháng Chạp, toàn đội sẽ di chuyển sang Singapore để đá trận lượt về vòng 16 đội Cúp C2 châu Á đúng vào mùng 2 Tết Nguyên đán.

Biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam và chuyển động tại HAGL

Về cơ sở hạ tầng, dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ. Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi (gấp rưỡi sân Mỹ Đình), đây hứa hẹn sẽ là sân đấu hiện đại nhất Việt Nam, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn World Cup khi hoàn thành vào tháng 3/2027.

Tại phố Núi, HLV Lê Quang Trãi đã có những chia sẻ xúc động về thủ thành Trần Trung Kiên. Sau nỗi buồn tại giải U23, Trung Kiên từng bị sụt tới 8kg do mất ngủ. Tuy nhiên, thủ môn này đã mạnh mẽ vượt qua khủng hoảng tâm lý để trở thành chốt chặn tin cậy của HAGL trong chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình mới đây.

Để tăng cường sức mạnh hàng công cho giai đoạn tới, HAGL cũng đã chính thức ký hợp đồng với tiền đạo người Brazil - Junior Batista. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m92 và được định giá khoảng 150.000 euro, Junior Batista được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán ghi bàn cho đội bóng của bầu Đức sau khi chia tay Khevin Fraga.