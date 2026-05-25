Thị trường Bản tin nhanh: Giá cà phê hôm nay 25/5/2026 đảo chiều tăng trở lại Sáng nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã đồng loạt tăng nhẹ sau chuỗi ngày ảm đạm, mang lại tín hiệu tích cực cho bà con nông dân và các đại lý thu mua.

Giá cà phê hôm nay 25/5/2026 tăng từ 200 - 300 đồng/kg

Ghi nhận nhanh vào đầu giờ sáng, giá thu mua cà phê nhân xô trong nước đã quay đầu tăng nhẹ, hiện giao dịch ổn định trong khoảng 87.400 – 88.100 đồng/kg.

Cập nhật giá thu mua tại các tỉnh thành

Bà con tại tỉnh Đắk Nông hôm nay phấn khởi nhất khi giá tăng 300 đồng/kg, cán mốc 88.100 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai , các đại lý tăng giá thêm 300 đồng/kg, thu mua lần lượt ở mức 88.000 đồng/kg và 87.900 đồng/kg.

Tỉnh Lâm Đồng có mức tăng thấp hơn với 200 đồng/kg, giá chốt ở mức 87.400 đồng/kg.

Nhìn chung, mức giá này vẫn thấp hơn khu vực đỉnh 90.000 đồng/kg hồi đầu tháng nhưng đã cắt được mạch giảm sâu của tuần trước.

Khuyến cáo dành cho bà con nông dân

Hiện tại, xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu vẫn tăng mạnh 24% lên mức kỷ lục 5,52 triệu bao, trong đó Việt Nam đóng vai trò then chốt với mức tăng trưởng xuất khẩu robusta đạt 30,3%. Tuy nhiên, do các yếu tố đầu cơ tài chính và đồng USD biến động, giá cả sẽ còn trồi sụt thất thường. Bà con nên theo dõi sát các bản tin thị trường hằng ngày, cân nhắc ra hàng từng phần hợp lý và không nên quá kỳ vọng tích trữ toàn bộ để tránh rủi ro khi thị trường thế giới đảo chiều đột ngột.

Diễn biến sàn thế giới ảnh hưởng đến giá cà phê hôm nay 25/5/2026

Sự bất ổn của sàn thế giới chính là nguyên nhân khiến giá cà phê trong nước biến động liên tục trong các phiên gần đây.

Sàn London (Cà phê Robusta)

Giá cà phê trực tuyến robusta trên sàn London tiếp tục duy trì sắc xanh. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng mạnh 57 USD/tấn, đạt 3.456 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 45 USD/tấn, lên mức 3.310 USD/tấn. Lượng hàng tồn kho trên sàn ở mức thấp chính là lý do giữ cho giá robusta không bị giảm sâu.

Sàn New York (Cà phê Arabica)

Ngược lại với sàn London, sàn New York lại nhuốm đỏ khi giá arabica giảm nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 7/2026 giảm 1,05 cent/lb, xuống còn 273,40 cent/lb; kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 0,70 cent/lb, cố định ở mức 264,80 cent/lb. Sự sụt giảm này do áp lực chốt lời ngắn hạn của các nhà đầu tư quốc tế sau giai đoạn giá tăng nóng.