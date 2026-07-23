Ban tổ chức Miss Business Global phản hồi vụ vương miện 3 tỷ đồng bị nghi là hàng giả Đại diện cuộc thi khẳng định việc thu hồi danh hiệu cựu Hoa hậu Nguyễn Thị Thảo xuất phát từ vi phạm hợp đồng, đồng thời làm rõ các thông tin về chất liệu và giá trị thực tế của vương miện đăng quang.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin chiếc vương miện của cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 (Miss Business Global) – Nguyễn Thị Thảo bị nghi ngờ là hàng giả, không có giá trị như công bố ban đầu. Trước những luồng ý kiến trái chiều, đại diện ban tổ chức cuộc thi đã chính thức lên tiếng làm rõ các vấn đề liên quan đến quy trình thu hồi danh hiệu và trách nhiệm của đơn vị tài trợ.

Nguyên nhân thực sự dẫn đến việc thu hồi danh hiệu

Ông Trần Đức Sang, Giám đốc điều hành Miss Business Global, khẳng định quyết định thu hồi danh hiệu của Nguyễn Thị Thảo vào năm 2023 hoàn toàn không liên quan đến tranh cãi về giá trị vật chất của chiếc vương miện. Theo hồ sơ từ ban tổ chức, lý do chính nằm ở thái độ thiếu hợp tác và vi phạm nghiêm trọng các điều khoản bảo mật thông tin trong quá trình đồng hành cùng cuộc thi.

Cụ thể, phía ban tổ chức cho rằng người đẹp này đã cung cấp những thông tin sai lệch cho các thí sinh quốc tế, giám đốc quốc gia và các đơn vị tài trợ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và mối quan hệ hợp tác của cuộc thi. Việc tước vương miện là biện pháp xử lý vi phạm cam kết giữa cá nhân đạt giải và đơn vị tổ chức.

Cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu gây xôn xao với vụ việc liên quan vương miện đính kim cương.

Làm rõ các nghi vấn về chất liệu và giá trị vương miện

Về vấn đề kỹ thuật và định giá vật phẩm đăng quang, đại diện cuộc thi cho biết ban tổ chức không có chức năng thẩm định giá trị tài sản. Đây là sản phẩm do nhà tài trợ chế tác và tự công bố thông tin về giá trị 3 tỷ đồng. Giá trị này thường bao gồm chi phí nguyên vật liệu, thiết kế độc quyền, công chế tác thủ công, ý nghĩa biểu tượng và giá trị thương hiệu của đơn vị thực hiện.

Đáng chú ý, ban tổ chức nhấn mạnh rằng ngay từ thời điểm ra mắt, đơn vị tài trợ chưa từng khẳng định vương miện được đính kim cương tự nhiên hay đúc từ vàng nguyên khối. Thông báo mới nhất từ ông Trần Đức Sang nêu rõ: "Nhà tài trợ đã khẳng định với truyền thông là vương miện không làm từ kim cương tự nhiên và ban tổ chức cũng chưa từng công bố vương miện đúc từ vàng nguyên khối". Đơn vị tài trợ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin thẩm định giá trị mà họ đã công bố trước đó.

Phản hồi về video kiểm định của Nguyễn Thị Thảo

Trước đó, Nguyễn Thị Thảo đã đăng tải đoạn clip mang vương miện đi kiểm định tại một trung tâm chuyên nghiệp. Kết quả từ chuyên gia cho thấy các hạt đính trên vương miện không phải kim cương (kể cả nhân tạo), phần ngọc trai có dấu hiệu bong tróc và khung vương miện không chứa vàng. Kết luận sơ bộ cho rằng vật phẩm này có giá trị thấp, mâu thuẫn với con số 3 tỷ đồng thường được nhắc đến.

Đoạn clip kiểm định vương miện của cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu khiến nhiều khán giả bàn luận.

Phía ban tổ chức cũng bác bỏ các tin đồn cho rằng họ yêu cầu Nguyễn Thị Thảo bồi thường số tiền từ 2 đến 3 tỷ đồng sau khi cô công khai kết quả kiểm định. Để minh bạch thông tin, ban tổ chức đã đăng tải toàn bộ video cuộc họp thu hồi danh hiệu từ năm 2023 nhằm cung cấp cái nhìn đa chiều cho công chúng, tránh các thông tin bị dẫn dắt một chiều trên mạng xã hội.

Hiện tại, Nguyễn Thị Thảo cho biết sẵn sàng giao nộp vật chứng cho cơ quan chức năng nếu có yêu cầu điều tra để làm rõ sự thật về giá trị của vật phẩm này. Sự việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thích các cuộc thi sắc đẹp.