Ban tổ chức Miss Universe phát thông báo khẩn về giao dịch tài chính trước mùa giải 2026 Ban tổ chức Miss Universe phát thông báo khẩn cảnh báo các đối tác toàn cầu về quy định thanh toán, nhằm phòng ngừa rủi ro giả mạo trước mùa giải 2026.

Ban tổ chức Miss Universe vừa chính thức phát đi thông báo khẩn gửi tới tất cả nhà tài trợ quốc tế, đơn vị phát sóng, quốc gia đăng cai, nhà cung cấp và các đối tác toàn cầu. Động thái này nhằm làm rõ những quy định nghiêm ngặt liên quan đến giao dịch tài chính trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Quy định nghiêm ngặt về kênh thanh toán ủy quyền

Theo nội dung thông báo, tổ chức Miss Universe khẳng định toàn bộ các giao dịch tài chính trên phạm vi toàn cầu phải được thực hiện duy nhất qua kênh ngân hàng doanh nghiệp đã được ủy quyền. Đồng thời, đơn vị này nhấn mạnh hệ thống tài khoản ngân hàng chính thức không có bất kỳ sự thay đổi nào trong thời gian gần đây.

Tổ chức Miss Universe đưa ra thông báo khẩn về giao dịch tài chính trước mùa giải mới. (Ảnh Miss Universe)

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ban tổ chức yêu cầu các đối tác đặc biệt cẩn trọng trong việc xác minh thông tin thanh toán. Mọi quy trình hướng dẫn tài chính chỉ được coi là hợp lệ khi xác nhận qua địa chỉ email chính thức từ bộ phận tài chính của Miss Universe.

Cảnh báo rủi ro và miễn trừ trách nhiệm tài chính

Đáng chú ý, thông báo đưa ra tuyên bố cứng rắn về trách nhiệm đối với các sự cố chuyển tiền sai quy định. Kể từ thời điểm phát đi thông báo, cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào khác ngoài hệ thống chính thức sẽ phải tự chịu hoàn toàn mọi rủi ro.

Tổ chức Miss Universe sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết đối với các tổn thất tài chính, tình trạng chậm trễ hay bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các khoản thanh toán không đúng địa chỉ ủy quyền.

Fatima Bosch đến từ Mexico, đương kim Miss Universe.

Động thái siết chặt này được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin với các đối tác quốc tế, bảo vệ uy tín cuộc thi và ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ giả mạo tài khoản thanh toán trong giai đoạn nhạy cảm trước mùa giải.

Hướng tới mùa giải Miss Universe 2026 tại Puerto Rico

Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt quản lý tài chính, mùa giải Miss Universe 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Puerto Rico vào tháng 11 tới. Sự kiện đánh dấu thời khắc đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đến từ Mexico trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Được biết, Fatima Bosch sinh ra trong gia đình có truyền thống tham gia các cuộc thi sắc đẹp và sớm nhận được sự đầu tư bài bản. Không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng, cô còn từng tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang và có thời gian trau dồi chuyên môn tại các học viện uy tín ở Mỹ và Milan (Ý).