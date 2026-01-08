Bán Vinicius Junior: Tái cấu trúc hàng công Real Madrid và giải mã Kylian Mbappe Sự giẫm chân giữa Vinicius Junior và Kylian Mbappe khiến Real Madrid chưa tối ưu hàng công. Bán Vinicius sẽ giúp Mbappe trở lại lang trái và mở đường cho Endrick.

Bài toán kết hợp các siêu sao luôn là thử thách khắc nghiệt nhất với bất kỳ chiến lược gia nào tại Real Madrid. Lúc này, sự hiện diện đồng thời của Vinicius Junior và Kylian Mbappe đang vô tình tạo ra một điểm nghẽn chiến thuật trên hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real Madrid có thể sẽ chia tay Vinicius Junior. Ảnh: Getty Images

Cú giẫm chân chiến thuật trên hành lang cánh trái

Dù luôn thể hiện sự hòa hợp ngoài đời thực, thực tế vận hành trên sân cỏ lại cho thấy bộ đôi này liên tục giẫm chân nhau. Vấn đề cốt lõi bắt nguồn từ không gian hoạt động yêu thích. Cả Vinicius Junior và Kylian Mbappe đều phát huy tối đa sức mạnh khi dạt biên trái, nơi họ có thể tận dụng tốc độ để đột phá và xộc thẳng vào trung lộ.

Khi xếp cả hai thi đấu cùng lúc, tuyển thủ Pháp buộc phải bó vào trong đảm nhận vai trò trung phong. Dù vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Mbappe chưa bao giờ đạt tới trạng thái thăng hoa đỉnh cao như khi được tung hoành ở hành lang cánh. Ngược lại, Vinicius chỉ thực sự chơi thanh thoát và trực diện khi không bị hạn chế không gian bởi một ngôi sao có xu hướng giẫm vị trí.

Trong bối cảnh đó, thông tin về việc tuyển thủ Brazil đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal xuất hiện như một bất ngờ lớn. Tuy nhiên, xét thuần túy dưới góc độ chuyên môn, đây có thể là chiếc chìa khóa gỡ bỏ mọi rắc rối hệ thống cho Real Madrid.

Mở đường cho Kylian Mbappe và thời cơ của Endrick

Nếu Vinicius Junior ra đi, Real Madrid sẽ ngay lập tức tái lập trật tự chiến thuật tối ưu. Kylian Mbappe sẽ được trả lại hành lang trái sở trường để phát huy trọn vẹn khả năng bùng nổ. Quan trọng hơn, khoảng trống ở vị trí tiền đạo cắm sẽ mở ra cơ hội đột phá cho thần đồng Endrick.

Endrick có thể hưởng lợi nếu Vinicius Junior ra đi. Ảnh: Getty Images

Hiện tại, chân sút trẻ người Brazil đang chuyển đến Lyon theo dạng cho mượn trong nửa sau mùa giải 2025/2026 nhằm tích lũy kinh nghiệm. Nếu hàng công Real Madrid được quy hoạch lại, vị trí số 9 thực thụ sẽ thuộc về Endrick, giúp bản năng sát thủ của anh được mài dũa ở môi trường đỉnh cao nhất.

Cấu trúc hàng công mới cân bằng và đa dạng

Bên cạnh việc giải phóng Mbappe và Endrick, phương án chia tay Vinicius còn giúp HLV xây dựng một bộ ba tấn công có sự phân hóa rõ ràng. Sự góp mặt của Yan Diomande bên hành lang cánh phải cùng phương án dự phòng Carlos Espi, tiền đạo có khả năng không chiến tốt, sẽ đem lại tính đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Việc chia tay một ngôi sao hàng đầu như Vinicius Junior rõ ràng là quyết định mang tính rủi ro. Dù vậy, trong môi trường bóng đá đỉnh cao, một sự đánh đổi chiến thuật hợp lý có thể giúp Real Madrid giải phóng hoàn toàn tiềm năng của Mbappe, đồng thời nâng tầm Endrick trở thành biểu tượng mới tại Bernabeu.