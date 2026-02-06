Bảng C World Cup 2026: Vinicius, Neymar và dàn sao hứa hẹn định đoạt cục diện Bảng C World Cup 2026 chứng kiến cuộc đối đầu giữa những phong cách bóng đá khác biệt. Những cá nhân như Vinicius, Hakimi hay McTominay được kỳ vọng sẽ là nhân tố then chốt tạo nên bước ngoặt.

Bảng C của kỳ World Cup 2026 mang đến một cục diện vô cùng thú vị với sự hiện diện của những đại diện mang phong cách bóng đá khác biệt, bao gồm Brazil, Morocco, Scotland và Haiti. Trong khi Brazil tìm kiếm ánh hào quang quá khứ dưới triều đại mới của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Morocco và Scotland khao khát khẳng định vị thế, thì Haiti lại ôm mộng tạo nên bất ngờ trong lần đầu tiên góp mặt sau hơn 50 năm vắng bóng.

Cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng đấu này dự kiến sẽ phụ thuộc rất lớn vào màn trình diễn của những cá nhân xuất chúng. Dưới đây là 5 gương mặt hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất trên đất Bắc Mỹ.

1. Vinicius Junior (Brazil)

Đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt hàng công của đội tuyển áo vàng xanh, Vinicius Junior hiện là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Brazil. Ngôi sao đang thi đấu tại Real Madrid sở hữu tốc độ xé gió, kỹ năng qua người lắt léo cùng bản năng săn bàn sắc bén.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, anh được trao sự tự do tối đa để khai thác các khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương. Khả năng định đoạt trận đấu trong những khoảnh khắc chớp nhoáng biến tiền đạo này thành mối đe dọa thường trực cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào tại giải đấu năm nay.

2. Achraf Hakimi (Morocco)

Đeo trên tay tấm băng thủ quân, Achraf Hakimi là trái tim và khối óc trong lối chơi của đại diện châu Phi. Hậu vệ cánh sinh năm 1998 mang đến sức sống mãnh liệt bên hành lang phải nhờ nền tảng thể lực sung mãn và khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Những pha bứt tốc tốc độ kết hợp cùng các đường tạt bóng chuẩn xác của cầu thủ này luôn mở ra vô vàn cơ hội ghi bàn thuận lợi. Sự lì lợm và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao của anh sẽ là điểm tựa vững chắc để Morocco đối đầu sòng phẳng với các đối thủ lớn.

3. Scott McTominay (Scotland)

Niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Scotland đặt trọn lên vai Scott McTominay. Từng nhiều năm tôi luyện tại giải Ngoại hạng Anh trước khi vươn mình mạnh mẽ ở Serie A, tiền vệ này đã chứng minh được giá trị cốt lõi nhờ lối chơi cơ bắp và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

McTominay đã vươn lên thành một tiền vệ hàng đầu châu Âu.

Khả năng không chiến xuất sắc, kỹ năng tranh chấp tay đôi ấn tượng cùng những pha xâm nhập vùng cấm đánh đầu ghi bàn bất ngờ chính là thứ vũ khí lợi hại của cầu thủ đang thi đấu tại Ý. Sự xông xáo của McTominay được kỳ vọng sẽ giúp đại diện châu Âu duy trì thế cân bằng trước các cường quốc bóng đá.

4. Brahim Diaz (Morocco)

Quyết định lựa chọn khoác áo Morocco của Brahim Diaz đã mang đến một làn gió mới đầy sáng tạo cho hàng tiền vệ đội tuyển này. Cầu thủ đang thuộc biên chế Real Madrid sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng xử lý bóng mềm mại trong không gian hẹp. Kỹ năng kiến thiết nhịp độ trận đấu giúp tập thể Morocco dễ dàng phá vỡ lớp pressing từ đối thủ, qua đó tạo ra những đường phản công sắc lẹm.

5. Neymar (Brazil)

Dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Neymar vẫn là một nhân tố quan trọng bậc nhất trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Kinh nghiệm trận mạc phong phú, tư duy chơi bóng thông minh cùng những pha xử lý mang đậm chất nghệ sĩ giúp anh dễ dàng tạo ra sự khác biệt lớn lao trên sân cỏ.

Neymar đã thuyết phục được Ancelotti bằng những màn thể hiện ấn tượng ở Santos.

Hơn hết, sự hiện diện của Neymar mang ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần cho đội tuyển Brazil tại chiến dịch World Cup 2026, tiếp thêm sự tự tin mạnh mẽ cho dàn cầu thủ trẻ trong hành trình tìm lại vị thế số một thế giới.