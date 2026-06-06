Bảng G World Cup 2026: Vũ điệu cuối của Thế hệ vàng Bỉ và tham vọng lịch sử của Mohamed Salah Bỉ đối đầu Ai Cập, Iran và New Zealand tại bảng G World Cup 2026. Đây là cơ hội cuối để De Bruyne, Lukaku và Salah tìm kiếm vinh quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bảng G tại vòng chung kết World Cup 2026 được nhận định là một trong những bảng đấu giàu cảm xúc và kịch tính nhất. Sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của bóng đá châu Âu, sự trỗi dậy của các đại diện châu Phi, tính kỷ luật của châu Á và tinh thần chiến đấu từ châu Đại Dương hứa hẹn tạo nên những màn so tài không thể rời mắt.

Tuyển Bỉ và chương cuối của một kỷ lục

Đội tuyển Bỉ bước vào giải đấu với vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng G. Tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực nghẹt thở về việc hiện thực hóa tiềm năng của "Thế hệ vàng". Sau vị trí hạng Ba năm 2018 và cú sảy chân tại Qatar 2022, World Cup 2026 chính là cơ hội cuối cùng để những tượng đài như thủ thành Thibaut Courtois, nhạc trưởng Kevin De Bruyne và chân sút Romelu Lukaku chạm tay vào vinh quang.

Tuyển Bỉ được dự đoán giành ngôi nhất bảng G.

Dù quá trình trẻ hóa đang diễn ra với nhiều gương mặt triển vọng, sức mạnh cốt lõi của "Quỷ đỏ" vẫn đặt nặng lên vai các cựu binh. Đây không chỉ là một giải đấu, mà còn là vũ điệu cuối cùng của một lứa cầu thủ đã đưa bóng đá Bỉ lên đỉnh bảng xếp hạng FIFA nhưng vẫn đang khao khát một danh hiệu lớn để khẳng định vị thế lịch sử.

Ai Cập: Khi Mohamed Salah tìm kiếm sự vĩ đại

Đối trọng lớn nhất của người Bỉ chính là tuyển Ai Cập, đội bóng đang sở hữu cặp song sát đáng sợ: Mohamed Salah và Omar Marmoush. Ở tuổi 33, Salah hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng anh có thể để lại dấu ấn đậm nét tại đấu trường thế giới.

Salah và Omar Marmoush của Ai Cập.

Sự kết hợp giữa bản lĩnh của Salah và phong độ cao của Marmoush biến Ai Cập thành một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Trận thư hùng giữa Bỉ và Ai Cập sẽ là tâm điểm của bảng đấu, nơi hai người đồng đội cũ tại Chelsea là Salah và De Bruyne sẽ trực tiếp đối đầu trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng.

Iran và New Zealand: Những ẩn số khó lường

Đội tuyển Iran đến với giải đấu trong bối cảnh đặc biệt về địa chính trị, nhưng về mặt chuyên môn, họ vẫn là thế lực đáng gờm của châu Á. Lối đá thực dụng, kỷ luật và khả năng pressing tầm cao là vũ khí giúp Iran có thể gây khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào. Đáng chú ý, nếu xếp thứ hai bảng G, Iran có khả năng cao sẽ đối đầu với tuyển Mỹ tại vòng knock-out, một kịch bản chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông toàn cầu.

Trong khi đó, New Zealand đóng vai trò "người phán xử" với tâm lý không còn gì để mất. Đại diện châu Đại Dương sở hữu tinh thần chiến đấu quật cường và hoàn toàn có thể trở thành kẻ ngáng đường vĩ đại. Kết quả trận ra quân giữa New Zealand và Iran sẽ tác động trực tiếp đến cục diện tranh vé vào vòng sau.

Nhìn chung, bản lĩnh của các ngôi sao có thể giúp Bỉ chiếm ngôi nhất bảng, trong khi Ai Cập được kỳ vọng sẽ giành vị trí thứ hai nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân đột biến. Bảng G hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ ngay từ những vòng đấu đầu tiên.