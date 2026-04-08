Bảng giá flagship Samsung đầu tháng 8 với Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra giảm giá sâu
Cập nhật bảng giá flagship Samsung đầu tháng 8 cho thấy dòng Galaxy S26 Ultra giảm mạnh chỉ còn từ 26,59 triệu đồng, trong khi Galaxy S25 Ultra có giá khởi điểm rất hấp dẫn.
Thị trường smartphone cao cấp ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán đáng chú ý của các dòng flagship Samsung tại Việt Nam trong đầu tháng 8. Hiện tại, hãng vẫn duy trì đầy đủ các thế hệ từ Galaxy S26 mới nhất cho đến các phiên bản Galaxy S25 và Galaxy S24. Mức giá ưu đãi này giúp các sản phẩm cao cấp của hãng tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ trực tiếp như iPhone 17, iPhone 16 hay iPhone 15.
Bảng giá dòng Galaxy S26 chính hãng
Đứng đầu về mặt hiệu năng và trang bị công nghệ là dòng Galaxy S26 series. Mức giá niêm yết mới nhất đã hạ nhiệt đáng kể ở cả ba phiên bản tiêu chuẩn, Plus và Ultra.
|Dòng sản phẩm
|Phiên bản bộ nhớ
|Giá bán (VNĐ)
|Galaxy S26 Ultra
|12GB - 256GB
|26.590.000
|12GB - 512GB
|31.490.000
|16GB - 1TB
|38.990.000
|Galaxy S26 Plus
|12GB - 256GB
|21.690.000
|12GB - 512GB
|24.190.000
|Galaxy S26
|12GB - 256GB
|19.790.000
|12GB - 512GB
|21.990.000
Chi tiết giá bán dòng Galaxy S25
Bên cạnh đó, các phiên bản thuộc dòng Galaxy S25 cũng nhận được mức giảm giá sâu. Việc điều chỉnh này đưa Galaxy S25 Ultra và các mẫu S25 tiêu chuẩn trở thành lựa chọn thu hút cho người dùng muốn sở hữu flagship với chi phí hợp lý.
|Dòng sản phẩm
|Phiên bản bộ nhớ
|Giá bán (VNĐ)
|Galaxy S25 Ultra
|12GB - 256GB
|23.390.000
|12GB - 512GB
|26.190.000
|12GB - 1TB
|32.490.000
|Galaxy S25 Plus
|256GB
|18.490.000
|512GB
|20.290.000
|Galaxy S25 5G
|12GB - 256GB
|15.990.000
|12GB - 512GB
|18.290.000
|Galaxy S25 FE
|128GB
|11.890.000
|256GB
|14.690.000
Thế hệ Galaxy S24 đạt mức giá cực kỳ dễ tiếp cận
Ngoài ra, đối với người dùng tìm kiếm sản phẩm phân khúc tiệm cận cao cấp hoặc các dòng máy cũ có hiệu năng ổn định, thế hệ Galaxy S24 và Galaxy S24 FE chính là sự lựa chọn hợp lý nhất hiện tại.
|Dòng sản phẩm
|Phiên bản bộ nhớ
|Giá bán (VNĐ)
|Galaxy S24 Ultra
|256GB
|16.490.000
|512GB
|17.990.000
|Galaxy S24 Plus (cũ)
|12GB - 256GB
|11.990.000
|12GB - 512GB
|12.990.000
|Galaxy S24 (cũ)
|8GB - 256GB
|9.490.000
|8GB - 512GB
|10.490.000
|Galaxy S24 FE (mới)
|128GB
|10.690.000
|256GB
|11.490.000
Có thể thấy, đợt điều chỉnh giá lần này bao phủ toàn bộ các dòng máy cao cấp của Samsung, mở ra cơ hội sở hữu các thiết bị flagship với mức ngân sách đa dạng cho người tiêu dùng.