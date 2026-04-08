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Bảng giá flagship Samsung đầu tháng 8 với Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra giảm giá sâu

Vũ Sơn04/08/2026 08:11

Cập nhật bảng giá flagship Samsung đầu tháng 8 cho thấy dòng Galaxy S26 Ultra giảm mạnh chỉ còn từ 26,59 triệu đồng, trong khi Galaxy S25 Ultra có giá khởi điểm rất hấp dẫn.

Thị trường smartphone cao cấp ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán đáng chú ý của các dòng flagship Samsung tại Việt Nam trong đầu tháng 8. Hiện tại, hãng vẫn duy trì đầy đủ các thế hệ từ Galaxy S26 mới nhất cho đến các phiên bản Galaxy S25 và Galaxy S24. Mức giá ưu đãi này giúp các sản phẩm cao cấp của hãng tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ trực tiếp như iPhone 17, iPhone 16 hay iPhone 15.

Bảng giá dòng Galaxy S26 chính hãng

Đứng đầu về mặt hiệu năng và trang bị công nghệ là dòng Galaxy S26 series. Mức giá niêm yết mới nhất đã hạ nhiệt đáng kể ở cả ba phiên bản tiêu chuẩn, Plus và Ultra.

Bảng giá Samsung Galaxy S26 series tháng 8
Dòng sản phẩmPhiên bản bộ nhớGiá bán (VNĐ)
Galaxy S26 Ultra12GB - 256GB26.590.000
12GB - 512GB31.490.000
16GB - 1TB38.990.000
Galaxy S26 Plus12GB - 256GB21.690.000
12GB - 512GB24.190.000
Galaxy S2612GB - 256GB19.790.000
12GB - 512GB21.990.000

Chi tiết giá bán dòng Galaxy S25

Bên cạnh đó, các phiên bản thuộc dòng Galaxy S25 cũng nhận được mức giảm giá sâu. Việc điều chỉnh này đưa Galaxy S25 Ultra và các mẫu S25 tiêu chuẩn trở thành lựa chọn thu hút cho người dùng muốn sở hữu flagship với chi phí hợp lý.

Bảng giá Samsung Galaxy S25 series
Dòng sản phẩmPhiên bản bộ nhớGiá bán (VNĐ)
Galaxy S25 Ultra12GB - 256GB23.390.000
12GB - 512GB26.190.000
12GB - 1TB32.490.000
Galaxy S25 Plus256GB18.490.000
512GB20.290.000
Galaxy S25 5G12GB - 256GB15.990.000
12GB - 512GB18.290.000
Galaxy S25 FE128GB11.890.000
256GB14.690.000

Thế hệ Galaxy S24 đạt mức giá cực kỳ dễ tiếp cận

Ngoài ra, đối với người dùng tìm kiếm sản phẩm phân khúc tiệm cận cao cấp hoặc các dòng máy cũ có hiệu năng ổn định, thế hệ Galaxy S24 và Galaxy S24 FE chính là sự lựa chọn hợp lý nhất hiện tại.

Bảng giá Samsung Galaxy S24 series
Dòng sản phẩmPhiên bản bộ nhớGiá bán (VNĐ)
Galaxy S24 Ultra256GB16.490.000
512GB17.990.000
Galaxy S24 Plus (cũ)12GB - 256GB11.990.000
12GB - 512GB12.990.000
Galaxy S24 (cũ)8GB - 256GB9.490.000
8GB - 512GB10.490.000
Galaxy S24 FE (mới)128GB10.690.000
256GB11.490.000

Có thể thấy, đợt điều chỉnh giá lần này bao phủ toàn bộ các dòng máy cao cấp của Samsung, mở ra cơ hội sở hữu các thiết bị flagship với mức ngân sách đa dạng cho người tiêu dùng.

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        Bảng giá flagship Samsung đầu tháng 8 với Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra giảm giá sâu
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