Bảng giá flagship Samsung đầu tháng 8 với Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra giảm giá sâu Cập nhật bảng giá flagship Samsung đầu tháng 8 cho thấy dòng Galaxy S26 Ultra giảm mạnh chỉ còn từ 26,59 triệu đồng, trong khi Galaxy S25 Ultra có giá khởi điểm rất hấp dẫn.

Thị trường smartphone cao cấp ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán đáng chú ý của các dòng flagship Samsung tại Việt Nam trong đầu tháng 8. Hiện tại, hãng vẫn duy trì đầy đủ các thế hệ từ Galaxy S26 mới nhất cho đến các phiên bản Galaxy S25 và Galaxy S24. Mức giá ưu đãi này giúp các sản phẩm cao cấp của hãng tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ trực tiếp như iPhone 17, iPhone 16 hay iPhone 15.

Bảng giá dòng Galaxy S26 chính hãng

Đứng đầu về mặt hiệu năng và trang bị công nghệ là dòng Galaxy S26 series. Mức giá niêm yết mới nhất đã hạ nhiệt đáng kể ở cả ba phiên bản tiêu chuẩn, Plus và Ultra.

Dòng sản phẩm Phiên bản bộ nhớ Giá bán (VNĐ) Galaxy S26 Ultra 12GB - 256GB 26.590.000 12GB - 512GB 31.490.000 16GB - 1TB 38.990.000 Galaxy S26 Plus 12GB - 256GB 21.690.000 12GB - 512GB 24.190.000 Galaxy S26 12GB - 256GB 19.790.000 12GB - 512GB 21.990.000

Chi tiết giá bán dòng Galaxy S25

Bên cạnh đó, các phiên bản thuộc dòng Galaxy S25 cũng nhận được mức giảm giá sâu. Việc điều chỉnh này đưa Galaxy S25 Ultra và các mẫu S25 tiêu chuẩn trở thành lựa chọn thu hút cho người dùng muốn sở hữu flagship với chi phí hợp lý.

Dòng sản phẩm Phiên bản bộ nhớ Giá bán (VNĐ) Galaxy S25 Ultra 12GB - 256GB 23.390.000 12GB - 512GB 26.190.000 12GB - 1TB 32.490.000 Galaxy S25 Plus 256GB 18.490.000 512GB 20.290.000 Galaxy S25 5G 12GB - 256GB 15.990.000 12GB - 512GB 18.290.000 Galaxy S25 FE 128GB 11.890.000 256GB 14.690.000

Thế hệ Galaxy S24 đạt mức giá cực kỳ dễ tiếp cận

Ngoài ra, đối với người dùng tìm kiếm sản phẩm phân khúc tiệm cận cao cấp hoặc các dòng máy cũ có hiệu năng ổn định, thế hệ Galaxy S24 và Galaxy S24 FE chính là sự lựa chọn hợp lý nhất hiện tại.

Dòng sản phẩm Phiên bản bộ nhớ Giá bán (VNĐ) Galaxy S24 Ultra 256GB 16.490.000 512GB 17.990.000 Galaxy S24 Plus (cũ) 12GB - 256GB 11.990.000 12GB - 512GB 12.990.000 Galaxy S24 (cũ) 8GB - 256GB 9.490.000 8GB - 512GB 10.490.000 Galaxy S24 FE (mới) 128GB 10.690.000 256GB 11.490.000

Có thể thấy, đợt điều chỉnh giá lần này bao phủ toàn bộ các dòng máy cao cấp của Samsung, mở ra cơ hội sở hữu các thiết bị flagship với mức ngân sách đa dạng cho người tiêu dùng.