Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: iPhone 17 Pro Max giảm sâu, iPhone 17e từ 16,79 triệu đồng Dòng iPhone 17 điều chỉnh giá khi iPhone 18 Pro ra mắt, trong đó iPhone 17 Pro Max còn 33,59 triệu đồng và iPhone 17e là phiên bản có giá khởi điểm mềm nhất.

Thị trường di động cuối tháng 10/2026 chứng kiến đợt điều chỉnh giá bán đáng chú ý của thế hệ iPhone 17 tại Việt Nam ngay sau sự xuất hiện của dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Mức giá hiện tại trải dài từ 16,79 triệu đồng đến 58,89 triệu đồng tùy theo phiên bản và cấu hình bộ nhớ trong, mang tới nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ mới cho đa dạng phân khúc người dùng.

Bảng giá chi tiết các phiên bản iPhone 17 cuối tháng 10/2026

Các hệ thống phân phối đã đồng loạt niêm yết mức giá ưu đãi mới cho toàn bộ dải sản phẩm iPhone 17. Đáng chú ý, dung lượng tiêu chuẩn trên các bản nâng cấp đã bắt đầu từ 256GB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ nội dung chất lượng cao.

Phiên bản Bộ nhớ 256GB Bộ nhớ 512GB Bộ nhớ 1TB Bộ nhớ 2TB iPhone 17e 16,79 triệu đồng 22,89 triệu đồng — — iPhone 17 27,59 triệu đồng 29,79 triệu đồng — — iPhone Air 23,49 triệu đồng 28,59 triệu đồng 33,29 triệu đồng — iPhone 17 Pro 30,79 triệu đồng 37,39 triệu đồng 42,89 triệu đồng — iPhone 17 Pro Max 33,59 triệu đồng 40,49 triệu đồng 46,79 triệu đồng 58,89 triệu đồng

Phân khúc cao cấp: iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro duy trì sức hút

Mẫu máy đầu bảng iPhone 17 Pro Max 256GB hiện có mức giá 33,59 triệu đồng, giảm rõ rệt so với mức 37,99 triệu đồng ở thời điểm mở bán. Dù chưa phải là mức thấp nhất trong lịch sử vòng đời, con số này giúp thiết bị trở nên hấp dẫn hơn với nhóm người dùng đòi hỏi cấu hình cao cấp và kích thước màn hình lớn.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro sở hữu giá khởi điểm 30,79 triệu đồng cho bản 256GB. Sản phẩm này đem lại sức mạnh xử lý và cụm tính năng tương đương bản Pro Max, trở thành giải pháp tối ưu cho những ai ưu tiên sự nhỏ gọn, linh hoạt khi cầm nắm.

iPhone Air giảm mạnh, iPhone 17 tiêu chuẩn nhận nâng cấp màn hình 120Hz

Điểm nhấn đáng kể trong đợt điều chỉnh này là iPhone Air khi giá bán bản 256GB hạ xuống 23,49 triệu đồng so với mức niêm yết ban đầu 31,99 triệu đồng. Mức giảm xấp xỉ 8,5 triệu đồng (tương đương 26,6%) biến dòng máy mỏng nhẹ làm từ chất liệu titan và trang bị chip xử lý A19 Pro này thành tâm điểm phân khúc cận cao cấp.

Bên cạnh đó, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn ghi nhận bước tiến lớn về trải nghiệm hiển thị khi nâng kích thước màn hình từ 6,1 inch lên 6,3 inch và tích hợp tần số quét 120Hz mượt mà. Đi cùng chip xử lý mới và camera cải tiến, mức giá 27,59 triệu đồng cho dung lượng 256GB được giữ nguyên như thế hệ trước, mang lại giá trị sử dụng cao mà không cần đầu tư lên dòng Pro.

iPhone 17e: Tối ưu chi phí với trang bị phần cứng hiện đại

Định vị ở phân khúc dễ tiếp cận nhất, iPhone 17e là mẫu máy kế nhiệm của iPhone 16e với giá khởi điểm 16,79 triệu đồng cho bản 256GB và 22,89 triệu đồng cho bản 512GB. Thiết bị tập trung tối đa vào hiệu năng cốt lõi khi sử dụng chung vi xử lý A19 như iPhone 17 tiêu chuẩn.

Dù vẫn duy trì màn hình 6,1 inch tần số quét 60Hz cùng thiết kế tai thỏ, iPhone 17e được gia cố độ bền bằng lớp kính Ceramic Shield 2. Đặc biệt, việc tích hợp modem di động C1X thế hệ mới giúp máy cải thiện chất lượng kết nối sóng viễn thông và hạn chế tình trạng gián đoạn tín hiệu mạng trong quá trình sử dụng thực tế.