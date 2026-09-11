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Bảng giá sửa chữa Huawei Mate XT 2: Thay màn hình và bo mạch chủ đắt ngang chiếc smartphone mới

Vũ Sơn11/09/2026 21:19

Huawei công bố bảng giá linh kiện chính thức cho mẫu điện thoại gập ba Mate XT 2 với chi phí thay màn hình và bo mạch chủ có thể lên đến hơn 35 triệu đồng.

Điện thoại màn hình gập ba Huawei Mate XT 2 ra mắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2026 với mức giá niêm yết từ 19,999 Nhân dân tệ (khoảng 75,996,200 VND). Cùng với thiết kế độc đáo và giá bán cao cấp, hãng cũng vừa công bố chi phí sửa chữa chính thức cho các linh kiện của mẫu máy này. Đáng chú ý, chi phí thay thế các bộ phận quan trọng như tấm nền màn hình và bo mạch chủ có thể tương đương giá trị một chiếc điện thoại thông minh cận cao cấp đến cao cấp trên thị trường.

Mate XT 2 là mẫu điện thoại gập ba mới nhất của Huawei
Mate XT 2 là mẫu điện thoại gập ba mới nhất của Huawei

Chi phí thay thế cụm màn hình dẻo gập ba

Màn hình dẻo là bộ phận có kết cấu phức tạp nhất và chiếm phần lớn chi phí sửa chữa của Huawei Mate XT 2. Khi người dùng gặp sự cố hỏng hóc ở phần thân máy kèm màn hình dẻo thông thường, mức phí thay thế được niêm yết là 5,499 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 20,896,200 VND). Đối với phiên bản trang bị màn hình bảo mật đặc biệt, con số này tăng lên mức 6,499 Nhân dân tệ (khoảng 24,696,200 VND).

Trong trường hợp cần thay thế toàn bộ cụm màn hình bao gồm cả khung giữa và pin, mức giá sẽ dao động từ 7,999 Nhân dân tệ đến 8,999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,396,200 VND đến 34,196,200 VND). Ngoài ra, Huawei đưa ra giải pháp tiết kiệm hơn với các cụm màn hình có vết xước nhỏ nhưng vẫn duy trì hoạt động tốt ở mức giá từ 6,999 Nhân dân tệ (khoảng 26,596,200 VND). Riêng phần màn hình rời bên ngoài có chi phí dễ tiếp cận hơn là 1,599 Nhân dân tệ (khoảng 6,076,200 VND).

Chi phí thay màn hình Huawei Mate XT 2 khá đắt đỏ
Chi phí thay màn hình Huawei Mate XT 2 khá đắt đỏ

Bảng giá bo mạch chủ và các linh kiện phần cứng

Bên cạnh cụm màn hình, bo mạch chủ của thiết bị cũng được định giá thay thế dựa trên từng mức dung lượng lưu trữ. Phiên bản tiêu chuẩn 256GB yêu cầu chi phí thay bo mạch là 6,099 Nhân dân tệ (khoảng 23,176,200 VND). Mức phí này nâng lên 7,699 Nhân dân tệ (khoảng 29,256,200 VND) cho bản 512GB và đạt mức 9,299 Nhân dân tệ (khoảng 35,336,200 VND) đối với phiên bản 1TB cao nhất.

Huawei Mate XT 2 ra mắt: Siêu phẩm gập ba sở hữu công nghệ chống nhìn trộm bằng phần cứng cực đỉnh, giá từ 77.65 triệu

Bảng giá chi tiết cho các linh kiện thay thế chính thức của Huawei Mate XT 2 được ghi nhận cụ thể như sau:

Linh kiệnGiá niêm yết (CNY)Quy đổi ước tính (VND)
Thân máy kèm màn hình dẻo5,49920,896,200
Màn hình phiên bản bảo mật6,49924,696,200
Cụm màn hình đầy đủ (khung giữa + pin)7,999 - 8,99930,396,200 - 34,196,200
Cụm màn hình có vết xước nhỏTừ 6,99926,596,200
Màn hình rời1,5996,076,200
Bo mạch chủ 256GB6,09923,176,200
Bo mạch chủ 512GB7,69929,256,200
Bo mạch chủ 1TB9,29935,336,200
Pin4991,896,200
Camera chính phía sau9493,606,200
Nắp lưng pin tiêu chuẩn3991,516,200
Nắp lưng pin kèm ống kính camera1,3995,316,200
Cảm biến vân tay93353,400

Lưu ý trong quá trình sử dụng thiết bị gập ba

Mức giá sửa chữa cao phản ánh độ phức tạp về mặt cơ khí và vật liệu chế tạo của dòng sản phẩm gập ba. Việc thay thế bo mạch chủ bản 1TB hay cụm màn hình nguyên bộ có thể tiêu tốn khoản ngân sách tương đương mua mới một thiết bị cận cao cấp. Do đó, người sở hữu thiết bị cần cẩn trọng trong quá trình bảo quản, đồng thời việc trang bị các gói bảo hiểm rơi vỡ hoặc gia hạn bảo hành được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính khi phát sinh hư hỏng.

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        Bảng giá sửa chữa Huawei Mate XT 2: Thay màn hình và bo mạch chủ đắt ngang chiếc smartphone mới
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