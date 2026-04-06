Bảng giá sửa chữa vivo X300 Ultra: Chi phí bo mạch chủ cao nhất 16 triệu đồng

vivo vừa chính thức công bố bảng giá linh kiện thay thế cho mẫu điện thoại cao cấp nhất của mình là X300 Ultra tại thị trường Trung Quốc. Việc công khai minh bạch chi phí sửa chữa ngay sau khi ra mắt giúp người dùng có cái nhìn tổng thể về chi phí vận hành và bảo trì cho một thiết bị flagship sử dụng các công nghệ hàng đầu như vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống quang học Zeiss.

Chi phí linh kiện cốt lõi: Bo mạch chủ và màn hình

Trong cấu trúc phần cứng của vivo X300 Ultra, bo mạch chủ là linh kiện có giá trị cao nhất. Tùy thuộc vào phiên bản bộ nhớ người dùng đang sở hữu, mức giá thay thế sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn có giá thay bo mạch là 3,300 nhân dân tệ (khoảng 12.6 triệu đồng), trong khi phiên bản dung lượng cao nhất lên tới 4,200 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu đồng).

Đối với màn hình, bộ phận dễ tổn thương nhất trong quá trình sử dụng, vivo niêm yết mức giá 1,620 nhân dân tệ (khoảng 6.1 triệu đồng). Đáng chú ý, hãng áp dụng chính sách hỗ trợ tái chế: nếu người dùng đồng ý để lại tấm nền cũ bị hỏng, mức giá sẽ giảm xuống còn 1,320 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng).

Hệ thống camera Zeiss và các thành phần ngoại vi

Hệ thống camera là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng trên X300 Ultra, do đó chi phí linh kiện cho khu vực này cũng được phân tách rõ rệt. Cảm biến chính phía sau có giá thay thế là 820 nhân dân tệ (khoảng 3.13 triệu đồng). Các ống kính bổ trợ như tele tiềm vọng và góc siêu rộng có giá lần lượt là 790 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng) và 450 nhân dân tệ (khoảng 1.72 triệu đồng).

Ngược lại với sự đắt đỏ của các cụm linh kiện phức tạp, các thành phần tiêu hao như pin có mức giá khá hợp lý. Thay thế một viên pin mới chỉ tiêu tốn 199 nhân dân tệ (khoảng 760 ngàn đồng). Mặt lưng kính của máy cũng có mức giá ổn định ở ngưỡng 350 nhân dân tệ (khoảng 1.3 triệu đồng).

Linh kiện thay thế Giá (Nhân dân tệ) Giá tham khảo (VND) Bo mạch chủ (Bản cao nhất) 4,200 16,000,000 Màn hình (Thay mới 100%) 1,620 6,100,000 Cảm biến chính Zeiss 820 3,130,000 Ống kính Tele tiềm vọng 790 3,000,000 Pin chính hãng 199 760,000 Mặt lưng kính 350 1,300,000

Chính sách bảo hành và phí dịch vụ

Về chính sách dịch vụ, vivo cam kết miễn phí toàn bộ chi phí sửa chữa cho các lỗi phần cứng phát sinh từ phía nhà sản xuất trong thời hạn bảo hành. Sau khi hết bảo hành, người dùng sẽ chịu chi phí linh kiện cộng với một khoản phí nhân công cố định. Đáng chú ý, phí nhân công được hãng duy trì ở mức rất thấp, chỉ 50 nhân dân tệ (khoảng 190 ngàn đồng) cho mỗi lượt mở máy sửa chữa.

Người dùng cần lưu ý rằng bảng giá trên được áp dụng cho thị trường nội địa Trung Quốc. Tại Việt Nam, mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách nhập khẩu linh kiện và thuế phí tại địa phương. Do đó, người dùng nên tham khảo thông báo chính thức từ các trung tâm bảo hành của hãng để có con số chính xác nhất.