Thị trường Bảng giá xăng dầu 13/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL Bảng giá xăng dầu hôm nay 13/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 13/6 tại Petrolimex lúc 4h00

Số liệu được ghi nhận vào lúc 4h00 ngày 13/6/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 4h00 hôm nay 13/6 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2 Xăng sinh học E10 RON 95-III 22060 22500 Xăng sinh học E5 RON 92-II 21330 21750 Diezel 0,001S mức 5 27130 27670 Diezel 0,05S mức 2 25870 26380

Giá xăng dầu hôm nay 13/6 tại PVOIL cập nhật lúc 4h00

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 11/6/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 11/06/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 22.060 đ -270 2 Xăng E5 RON 92-II 21.330 đ -450 3 Dầu DO 0,05S-II 25.870 đ -990 4 Dầu DO 0,001S-V 27.130 đ -990

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 4h00 ngày 13/6 tại GIANGNAMPETROL