Bảng giá xăng dầu 14/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL
Bảng giá xăng dầu hôm nay 14/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.
Giá xăng dầu hôm nay 14/6 tại Petrolimex lúc 4h00
Số liệu được ghi nhận vào lúc 4h00 ngày 14/6/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:
Bảng giá xăng dầu lúc 4h00 hôm nay 14/6 tại Mipecorp
Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:
|SẢN PHẨM
|VÙNG 1
|VÙNG 2
|Xăng sinh học E10 RON 95-III
|22060
|22500
|Xăng sinh học E5 RON 92-II
|21330
|21750
|Diezel 0,001S mức 5
|27130
|27670
|Diezel 0,05S mức 2
|25870
|26380
Giá xăng dầu hôm nay 14/6 tại PVOIL cập nhật lúc 4h00
Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 11/6/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:
|TT
|Mặt hàng
|Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 11/06/2026(Đồng/lít thực tế)
|Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng E10 RON 95-III
|22.060 đ
|-270
|2
|Xăng E5 RON 92-II
|21.330 đ
|-450
|3
|Dầu DO 0,05S-II
|25.870 đ
|-990
|4
|Dầu DO 0,001S-V
|27.130 đ
|-990
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)