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Bảng giá xăng dầu 15/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL

Văn Khoa 15/06/2026 4:00

Bảng giá xăng dầu hôm nay 15/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 15/6 tại Petrolimex lúc 4h00

Số liệu được ghi nhận vào lúc 4h00 ngày 15/6/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay Petrolimex

Bảng giá xăng dầu lúc 4h00 hôm nay 15/6 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng sinh học E10 RON 95-III2206022500
Xăng sinh học E5 RON 92-II2133021750
Diezel 0,001S mức 52713027670
Diezel 0,05S mức 22587026380

Giá xăng dầu hôm nay 15/6 tại PVOIL cập nhật lúc 4h00

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 11/6/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TTMặt hàngGiá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 11/06/2026(Đồng/lít thực tế)Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1Xăng E10 RON 95-III22.060 đ-270
2Xăng E5 RON 92-II21.330 đ-450
3Dầu DO 0,05S-II25.870 đ-990
4Dầu DO 0,001S-V27.130 đ-990

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 4h00 ngày 15/6 tại GIANGNAMPETROL

Bảng giá xăng dầu hiện tại lúc 4h15 hôm nay
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                Bảng giá xăng dầu 15/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL
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