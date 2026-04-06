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Bảng giá xăng dầu 4/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL

Văn Khoa 04/06/2026 6:15

Bảng giá xăng dầu hôm nay 4/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 4/6 tại Petrolimex lúc 6h15

Số liệu được ghi nhận vào lúc 6h15 ngày 4/6/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 28.5.2026

Bảng giá xăng dầu lúc 6h15 hôm nay 4/6 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-III24.150 đ24.630 đ
Xăng sinh học E10 RON 95-III23.660 đ24.130 đ
Xăng sinh học E5 RON 92-II23.250 đ23.410 đ
Diezel 0,001S mức 528.910 đ29.480 đ
Diezel 0,05S mức 227.650 đ28.220 đ

Giá xăng dầu hôm nay 4/6 tại PVOIL cập nhật lúc 6h15

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 28/5/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TTMặt hàngGiá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 28/05/2026(Đồng/lít thực tế)Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1Xăng RON 95-III24.150 đ-1390
2Xăng E10 RON 95-III23.660 đ-1390
3Xăng E5 RON 92-II23.250 đ-1090
4Dầu DO 0,05S-II27.650 đ-1110
5Dầu DO 0,001S-V28.910 đ-1110

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 6h15 ngày 4/6 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 28.05.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3826/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0054/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

Giá xăng dầu hôm nay lúc 6h15 ngày 29 5 tại GIANGNAMPETROL

Mức trích và chi sử dụng Quỹ BOG như sau:

Mức trích và chi sử dụng Quỹ BOG như sau
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