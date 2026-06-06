Bảng giá xăng dầu 6/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL
Bảng giá xăng dầu hôm nay 6/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.
Giá xăng dầu hôm nay 6/6 tại Petrolimex lúc 6h15
Số liệu được ghi nhận vào lúc 6h15 ngày 6/6/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:
Bảng giá xăng dầu lúc 6h15 hôm nay 6/6 tại Mipecorp
Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:
|SẢN PHẨM
|VÙNG 1
|VÙNG 2
|Xăng sinh học E10 RON 95-III
|22330
|22770
|Xăng sinh học E5 RON 92-II
|21780
|22210
|Diezel 0,001S mức 5
|28120
|28680
|Diezel 0,05S mức 2
|26860
|27390
Giá xăng dầu hôm nay 6/6 tại PVOIL cập nhật lúc 6h15
Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 4/6/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:
|TT
|Mặt hàng
|Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 04/06/2026(Đồng/lít thực tế)
|Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng E10 RON 95-III
|22.330 đ
|-1330
|2
|Xăng E5 RON 92-II
|21.780 đ
|-1470
|3
|Dầu DO 0,05S-II
|26.860 đ
|-790
|4
|Dầu DO 0,001S-V
|28.120 đ
|-790
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)