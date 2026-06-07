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Bảng giá xăng dầu 7/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL

Văn Khoa 07/06/2026 04:00

Bảng giá xăng dầu hôm nay 7/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 7/6 tại Petrolimex lúc 4h00

Số liệu được ghi nhận vào lúc 4h00 ngày 7/6/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Tại Petrolimex lúc 5h17, duy trì mức giá áp dụng từ 15h00 ngày 4 6 2026

Bảng giá xăng dầu lúc 4h00 hôm nay 7/6 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng sinh học E10 RON 95-III2233022770
Xăng sinh học E5 RON 92-II2178022210
Diezel 0,001S mức 52812028680
Diezel 0,05S mức 22686027390

Giá xăng dầu hôm nay 7/6 tại PVOIL cập nhật lúc 4h00

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 4/6/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TTMặt hàngGiá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 04/06/2026(Đồng/lít thực tế)Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1Xăng E10 RON 95-III22.330 đ-1330
2Xăng E5 RON 92-II21.780 đ-1470
3Dầu DO 0,05S-II26.860 đ-790
4Dầu DO 0,001S-V28.120 đ-790

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 4h00 ngày 7/6 tại GIANGNAMPETROL

Bảng giá xăng dầu hiện tại lúc 4h15 hôm nay 5 6 2026 tại GIANGNAMPETROL
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              Bảng giá xăng dầu 7/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL
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