Thị trường Bảng giá xăng dầu 9/6/2026 ở Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL Bảng giá xăng dầu hôm nay 9/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 9/6 tại Petrolimex lúc 4h00

Số liệu được ghi nhận vào lúc 4h00 ngày 9/6/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 4h00 hôm nay 9/6 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2 Xăng sinh học E10 RON 95-III 22330 22770 Xăng sinh học E5 RON 92-II 21780 22210 Diezel 0,001S mức 5 28120 28680 Diezel 0,05S mức 2 26860 27390

Giá xăng dầu hôm nay 9/6 tại PVOIL cập nhật lúc 4h00

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 4/6/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 04/06/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 22.330 đ -1330 2 Xăng E5 RON 92-II 21.780 đ -1470 3 Dầu DO 0,05S-II 26.860 đ -790 4 Dầu DO 0,001S-V 28.120 đ -790

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 4h00 ngày 9/6 tại GIANGNAMPETROL