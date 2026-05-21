Bảng giá xăng dầu hôm nay 21/5/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.
Giá xăng dầu hôm nay 21/5 tại Petrolimex lúc 6h15
Số liệu được ghi nhận vào lúc 6h15 ngày 21/5/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:
Bảng giá xăng dầu lúc 6h15 hôm nay 21/5 tại Mipecorp
Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:
|SẢN PHẨM
|VÙNG 1
|VÙNG 2
|Xăng không chì RON 95-III
|24.070
|24.550
|Xăng sinh học E10 RON 95-III
|23.450
|23.910
|Xăng sinh học E5 RON 92-II
|23.130
|23.590
|Diezel 0,001S mức 5
|28.480
|29.040
|Diezel 0,05S mức 2
|27.220
|27.760
Giá xăng dầu hôm nay 21/5 tại PVOIL cập nhật lúc 6h15
Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 14/5/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:
|TT
|Mặt hàng
|Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/5/2026 (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng RON 95-III
|24.070 đ
|2
|Xăng E10 RON 95-III
|23.450 đ
|3
|Xăng E5 RON 92-II
|23.130 đ
|4
|Dầu DO 0,05S-II
|27.220 đ
|5
|Dầu DO 0,001S-V
|28.480 đ
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Giá xăng dầu hôm nay lúc 6h15 ngày 21/5 tại GIANGNAMPETROL
Ngày 14.05.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3392/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0040/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:
Mức trích và chi sử dụng Quỹ BOG như sau: