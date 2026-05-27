Bảng giá xăng dầu hôm nay 27/5/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.
Giá xăng dầu hôm nay 27/5 tại Petrolimex lúc 6h15
Số liệu được ghi nhận vào lúc 6h15 ngày 27/5/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:
Bảng giá xăng dầu lúc 6h15 hôm nay 27/5 tại Mipecorp
Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:
|Mặt hàng
|Tại vùng 1
|Tại vùng 2
|Xăng RON 95 - III
|25.540
|26.050
|Xăng E10 RON 95 - III
|25.050
|25.550
|Xăng E5 RON 92 - II
|24.340
|24.820
|Điêzen 0,05S - II
|28.760
|29.330
|Điêzen 0,001S - V
|30.020
|30.620
Giá xăng dầu hôm nay 27/5 tại PVOIL cập nhật lúc 6h15
Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 21/5/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:
|TT
|Mặt hàng
|Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/5/2026 (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng RON 95-III
|25.540 đ
|2
|Xăng E10 RON 95-III
|25.050 đ
|3
|Xăng E5 RON 92-II
|24.340 đ
|4
|Dầu DO 0,05S-II
|28.760 đ
|5
|Dầu DO 0,001S-V
|30.020 đ
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Giá xăng dầu hôm nay lúc 6h15 ngày 27/5 tại GIANGNAMPETROL
Ngày 21.05.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3607/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0044/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:
Mức trích và chi sử dụng Quỹ BOG như sau: