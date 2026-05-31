Bảng giá xăng dầu hôm nay 31/5/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 31/5 tại Petrolimex lúc 6h15

Số liệu được ghi nhận vào lúc 6h15 ngày 31/5/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 6h15 hôm nay 31/5 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2 Xăng không chì RON 95-III 24.150 đ 24.630 đ Xăng sinh học E10 RON 95-III 23.660 đ 24.130 đ Xăng sinh học E5 RON 92-II 23.250 đ 23.410 đ Diezel 0,001S mức 5 28.910 đ 29.480 đ Diezel 0,05S mức 2 27.650 đ 28.220 đ

Giá xăng dầu hôm nay 31/5 tại PVOIL cập nhật lúc 6h15

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 28/5/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 28/05/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 24.150 đ -1390 2 Xăng E10 RON 95-III 23.660 đ -1390 3 Xăng E5 RON 92-II 23.250 đ -1090 4 Dầu DO 0,05S-II 27.650 đ -1110 5 Dầu DO 0,001S-V 28.910 đ -1110

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 6h15 ngày 31/5 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 28.05.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3826/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0054/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

