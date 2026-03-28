Bảng giá xăng dầu ngày 28/3 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec

Quốc Duẩn 28/03/2026 10:38

Bảng giá xăng dầu ngày 28/3 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày

Bảng giá xăng dầu hôm nay 28/3/2026 tại Petrolimex

Bảng giá xăng dầu hôm nay 28/3/2026 tại PVOIL

TTMặt hàngGiá điều chỉnh lúc 00:00 ngày 27/03/2026(Đồng/lít thực tế)Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1Xăng RON 95-III24.330 đ-5620
2Xăng E10 RON 95-III23.690 đ-4330
3Xăng E5 RON 92-II23.320 đ-4750
4Dầu DO 0,05S-II35.440 đ-2450
5Dầu DO 0,001S-V35.640 đ-2450

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Bảng giá xăng dầu hôm nay 28/3/2026 tại Mipecorp

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 24h00' ngày 26/3/2026, mức giá mới cụ thể như sau:

Mặt hàng
Đơn vị tính
(Đã bao gồm thuế GTGT)
Tại vùng 1
Tại vùng 2
Xăng RON 95 - III
Đồng/lít
24.330
24.810
Xăng E5 RON 92 - II
Đồng/lít
23.320
23.780
Điêzen 0,05S - II
Đồng/lít
35.440
36.140
Điêzen 0,001S - V
Đồng/kg
35.640
36.350

Bảng giá xăng dầu hôm nay 28/3/2026 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 26.03.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2058/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0022/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

