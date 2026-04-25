Bảng giá xe Ford Everest 2026: Chi tiết thông số và chi phí lăn bánh mới nhất Ford Everest 2026 củng cố vị thế SUV 7 chỗ hàng đầu với 6 phiên bản nhập khẩu, trang bị động cơ Bi-Turbo 210 mã lực cùng hệ thống an toàn thông minh ADAS vượt trội.

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ phát triển từ khung gầm của dòng bán tải Ford Ranger, hiện đã bước sang vòng đời thứ 4. Tại thị trường Việt Nam, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với thiết kế lột xác toàn diện và bổ sung thêm phiên bản Wildtrak tối ưu cho khả năng off-road.

Ford Everest 2026 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và cơ bắp

Bảng giá lăn bánh Ford Everest cập nhật tháng 4/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Ford Everest tại các khu vực chính:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Ambiente 2.0L AT 4x2 1,099 1,253 1,231 Sport 2.0L AT 4x2 1,178 1,341 1,318 Sport Special Edition 1,199 1,365 1,341 Titanium 2.0L AT 4x2 1,299 1,477 1,451 Titanium+ 2.0L AT 4x4 1,468 1,666 1,637 Platinum 2.0L AT 4x4 1,545 1,753 1,722

*Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Chi phí lăn bánh Ford Everest thay đổi tùy theo khu vực và phiên bản màu sắc

Thiết kế ngoại thất: DNA cơ bắp đậm chất Mỹ

Ford Everest 2026 gây ấn tượng với chiều rộng cơ sở tăng thêm 50 mm, tạo vẻ ngoài bề thế và lực lưỡng. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp cụm đèn chiếu sáng Matrix LED tạo hình chữ C đặc trưng. Thân xe được dập nổi các đường gân cơ bắp, đi kèm mâm hợp kim nhôm đúc kích thước lên đến 20 inch trên các bản cao cấp.

Đáng chú ý, nóc xe có khả năng chịu tải lên tới 350 kg khi đứng yên và 100 kg khi di chuyển, hỗ trợ tối đa cho các hoạt động dã ngoại. Phiên bản Wildtrak còn sở hữu các chi tiết sơn màu xám Bolder tại lưới tản nhiệt, cản trước và ốp gương, mang đến phong cách off-road chuyên biệt.

Nội thất hiện đại và công nghệ giải trí SYNC 4A

Khoang cabin của Ford Everest được bày trí sang trọng với màn hình trung tâm đặt dọc kích thước 12 inch (hoặc 10,1 inch), tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4A mới nhất. Hệ thống này hỗ trợ chia màn hình thông minh, hiển thị trực quan hình ảnh từ camera toàn cảnh 360 độ.

Ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng tích hợp sưởi và làm mát. Hàng ghế thứ 3 có thể gập điện tiện lợi, giúp tối ưu không gian chứa đồ khi cần thiết. Đặc biệt, người dùng có thể điều khiển đèn chiếu sáng vùng từ xa thông qua ứng dụng FordPass trên điện thoại thông minh.

Khả năng vận hành và an toàn chủ động

Ford cung cấp hai tùy chọn động cơ Diesel 2.0L mạnh mẽ:

Động cơ Single Turbo: Công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ Bi-Turbo: Công suất lên đến 210 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh thông minh.

Xe được trang bị gói an toàn cao cấp bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh lùi và hệ thống 7 túi khí bảo vệ tối đa hành khách.

Với khả năng lội nước sâu 800 mm và 6 chế độ lái tùy chỉnh, Ford Everest 2026 khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV đa dụng đáng sở hữu nhất trong phân khúc hiện nay.