Bảng giá xe Ford Territory tháng 10/2026 cùng đánh giá chi tiết các phiên bản Ford Territory ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10/2026, sở hữu diện mạo cơ bắp, không gian rộng rãi cùng loạt công nghệ an toàn hỗ trợ lái vượt trội.

Ford Territory tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam nhờ mức giá tiếp cận dễ dàng, không gian nội thất tối ưu cùng hàng loạt tiện ích hiện đại. Bước sang tháng 10/2026, mẫu xe nhận được gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn bao gồm ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ cho bản Trend hoặc giảm trực tiếp 58 triệu đồng đối với các phiên bản cao cấp hơn, trực tiếp gia tăng sức ép lên các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Territory tháng 10/2026

Mẫu SUV 5 chỗ của Ford hiện được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản chính thức, đi kèm 5 tùy chọn màu ngoại thất bao gồm Trắng, Đen, Xanh, Bạc và Đỏ. Giá niêm yết khởi điểm từ 739 triệu đồng, mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể về chi phí đầu tư ban đầu.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Chương trình ưu đãi Ford Territory Trend 739 843 829 815 Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Ford Territory Titanium 819 933 917 903 Giảm giá 58 triệu đồng, tặng nâng cấp logo phát sáng Ford Territory Titanium X 875 996 978 964 Giảm giá 58 triệu đồng, tặng nâng cấp logo phát sáng Ford Territory Platinum 916 1.042 1.023 1.009 Giảm giá 58 triệu đồng, tặng nâng cấp logo phát sáng

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung từ hệ thống đại lý phân phối.

Thông số kỹ thuật các phiên bản Ford Territory

Territory được phát triển dựa trên khung gầm liền khối, sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, trục cơ sở 2.726 mm cùng khoảng sáng gầm xe 190 mm. Chiều rộng vượt trội trên 1,9 mét đem lại tư thế bệ vệ và không gian để chân rộng rãi cho hành khách.

Thông số kỹ thuật Territory Trend Territory Titanium Territory Titanium X Kiểu động cơ 1.5L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L EcoBoost Dung tích xy-lanh (cc) 1.490 1.490 1.490 Công suất cực đại (mã lực / vòng/phút) 158 / 5.400–5.700 158 / 5.400–5.700 158 / 5.400–5.700 Mô-men xoắn cực đại (Nm / vòng/phút) 248 / 1.500–3.500 248 / 1.500–3.500 248 / 1.500–3.500 Hộp số Tự động 7 cấp (7AT) Tự động 7 cấp (7AT) Tự động 7 cấp (7AT) Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Hệ thống treo trước / sau Độc lập lò xo trụ / Đa liên kết Độc lập lò xo trụ / Đa liên kết Độc lập lò xo trụ / Đa liên kết Thông số lốp và mâm 235/55 R18 235/55 R18 235/50 R19 Mức tiêu hao hỗn hợp (lít/100 km) 7,4 7,4 7,4 Mức tiêu hao đô thị (lít/100 km) 9,62 9,62 9,62 Mức tiêu hao ngoài đô thị (lít/100 km) 6,13 6,13 6,13

Ngôn ngữ thiết kế cơ bắp đậm chất SUV toàn cầu

Ford Territory sở hữu diện mạo nam tính, rũ bỏ nét mềm mại truyền thống để theo đuổi phong cách cơ bắp, dứt khoát. Mặt ca-lăng phía trước gây ấn tượng mạnh nhờ lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang kết hợp dải đèn chạy ban ngày sắc cạnh mang hình dáng răng nanh. Toàn bộ cụm chiếu sáng trước và sau đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, hỗ trợ tối ưu tầm nhìn khi di chuyển ban đêm.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi dứt khoát kéo dài từ hốc bánh trước về cụm đèn hậu. Các phiên bản cao cấp được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế đa chấu thể thao, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ tản nhiệt phanh hiệu quả. Đuôi xe hoàn thiện liền mạch bằng đèn hậu LED tạo hình 3D nổi khối đi kèm cản sau ốp tối màu chắc chắn.

Khoang lái công nghệ số và tiện nghi tối ưu

Bước vào khoang cabin, táp-lô được thiết kế phẳng theo phương ngang nhằm mở rộng tầm quan sát. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình kép liền khối đặt dưới lớp kính bảo vệ, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay cũng như Android Auto không dây mượt mà.

Đáng chú ý, nền tảng ứng dụng kết nối FordPass cho phép người dùng điều khiển khóa mở cửa từ xa, khởi động xe bật điều hòa trước khi vào cabin và theo dõi tình trạng nhiên liệu trực tiếp trên điện thoại thông minh. Ghế ngồi bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng và hàng ghế trước trang bị quạt gió làm mát tự động trên bản cao cấp.

Hàng ghế thứ hai của Territory ghi điểm nhờ sàn xe phẳng hoàn toàn, tạo không gian thoải mái cho cả 3 người lớn. Thể tích cốp tiêu chuẩn đạt 448 lít và có thể mở rộng lên tới 1.422 lít khi gập phẳng hàng ghế sau, kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh panorama và hơn 20 ngăn chứa đồ tiện ích khắp xe.

Khả năng vận hành và hệ thống hỗ trợ an toàn

Cung cấp sức mạnh cho chiếc SUV là khối động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L, cho công suất 158 mã lực (nguồn vận hành ghi nhận đạt 160 mã lực tùy điều kiện thử nghiệm) và mô-men xoắn cực đại 248 Nm ngay từ dải tua thấp 1.500 vòng/phút. Hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước truyền tải lực kéo êm ái, hỗ trợ 4 chế độ lái gồm Eco, Normal, Sport và Mountain.

Về phương diện an toàn, mẫu xe được trang bị đầy đủ 6 túi khí, hệ thống camera 360 độ sắc nét, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống phanh tự động giảm thiểu va chạm.

Nhận định chung

Ford Territory ghi điểm nhờ phong cách thiết kế hiện đại, khoang nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc đi kèm hàm lượng công nghệ an toàn phong phú. Dù chưa có tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian hay lẫy chuyển số vô-lăng, mức giá dễ tiếp cận cùng chính sách giảm phí trước bạ trong tháng 10/2026 vẫn biến mẫu xe thành lựa chọn sáng giá cho nhóm khách hàng gia đình đô thị.