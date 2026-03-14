Bảng giá xe Honda CR-V 2026: Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 3 Honda Việt Nam áp dụng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản CR-V G và L trong tháng 3/2026. Mẫu C-SUV thế hệ thứ 6 gây ấn tượng với tùy chọn động cơ Hybrid và hệ thống an toàn Honda Sensing.

Trong tháng 3/2026, Honda Việt Nam triển khai chương trình kích cầu lớn cho mẫu xe chủ lực CR-V. Cụ thể, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết 31/03/2026 sẽ được hưởng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho các phiên bản lắp ráp trong nước. Đây là động thái chiến lược nhằm củng cố vị thế của CR-V trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Mazda CX-5, Hyundai Santa Fe hay Mitsubishi Outlander.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda CR-V tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính (đã bao gồm ưu đãi) của 4 phiên bản Honda CR-V tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Ưu đãi Honda CR-V G 1,029 1,175 1,154 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda CR-V L 1,099 1,253 1,231 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda CR-V L AWD 1,250 1,422 1,397 - Honda CR-V e:HEV RS 1,259 1,432 1,407 -

Giá lăn bánh Honda CR-V 2026 dao động từ 1,135 đến 1,432 tỷ VND tùy phiên bản và khu vực.

Thiết kế ngoại thất thể thao và tối ưu khí động học

Honda CR-V 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe dài hơn 68 mm và rộng hơn 11 mm, giúp dáng xe trông bề thế và đầm chắc hơn. Trục cơ sở cũng được kéo dài từ 2.660 mm lên 2.701 mm, mang lại không gian cabin tối ưu.

Mặt trước xe nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn sơn đen, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng LED thanh mảnh. Thân xe được tạo điểm nhấn bằng các đường gân dập nổi và bộ mâm 5 chấu kép 18 inch. Riêng bản e:HEV RS cao cấp nhất có thêm các chi tiết nhận diện riêng như huy hiệu RS đỏ, ốp gương và mâm sơn đen bóng.

Tổng thể ngoại hình của Honda CR-V mới trông thể thao và bắt mắt hơn thế hệ trước.

Không gian nội thất và tiện nghi công nghệ

Bên trong cabin, Honda CR-V cung cấp hai cấu hình chỗ ngồi: 5 chỗ (trên bản Hybrid) và 7 chỗ (trên các bản máy xăng). Việc gia tăng trục cơ sở giúp hàng ghế thứ hai có khoảng để chân rộng rãi hơn. Các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn bao gồm ghế lái chỉnh điện 8 hướng với tính năng nhớ 2 vị trí, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và sạc điện thoại không dây.

Hệ thống giải trí trên các phiên bản cao cấp sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm dàn âm thanh Bose 12 loa. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và thẻ chìa khóa thông minh tiện dụng.

Khoang lái Honda CR-V 2026 được tái thiết kế theo phong cách tối giản và cao cấp.

Hiệu năng vận hành và hệ thống an toàn Honda Sensing

Honda mang đến hai lựa chọn động cơ cho CR-V 2026. Đáng chú ý là hệ truyền động Hybrid trên bản e:HEV RS cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,4 L/100km trong đô thị. Các bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L Turbo, công suất 188 mã lực, đi kèm hộp số CVT và tùy chọn dẫn động 4 bánh AWD.

Thông số Bản 1.5L Turbo (G, L, L AWD) Bản 2.0L Hybrid (e:HEV RS) Công suất cực đại 188 mã lực 204 mã lực (tổng kết hợp) Mô-men xoắn cực đại 240 Nm 350 Nm (tổng kết hợp) Hộp số CVT E-CVT Dẫn động FWD hoặc AWD FWD Tiêu thụ hỗn hợp 7,3 - 7,8 L/100km 5,2 L/100km

Về an toàn, gói công nghệ Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường. Ngoài ra, xe còn có camera quan sát làn đường LaneWatch và hệ thống camera 360 độ trên bản cao cấp nhất.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục kế thừa những tính năng nổi bật của gói Honda Sensing.

Nhận định chung

Honda CR-V 2026 là sự lựa chọn cân bằng giữa tính thực dụng và công nghệ hiện đại. Dù giá niêm yết có phần cao hơn mặt bằng chung phân khúc, nhưng với độ bền bỉ đã được khẳng định và chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 3, đây vẫn là mẫu C-SUV đáng cân nhắc cho khách hàng gia đình tại Việt Nam.