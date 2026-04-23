Bảng giá xe Mazda CX-8 lăn bánh tháng 4/2026: Ưu thế SUV 7 chỗ hạng sang Cập nhật giá lăn bánh New Mazda CX-8 mới nhất tại Việt Nam với 3 phiên bản Luxury, Premium và Signature AWD. Mẫu xe sở hữu không gian nội thất da Nappa và công nghệ an toàn i-Activsense vượt trội.

Trong tháng 4/2026, New Mazda CX-8 tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế Kodo sang trọng và các tính năng hỗ trợ lái hiện đại. Được phát triển trên nền tảng của CX-9, Mazda CX-8 sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc, trực tiếp đối đầu với các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe và Ford Everest.

New Mazda CX-8 sở hữu kích thước lớn nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-8 tháng 4/2026

Tại thị trường Việt Nam, New Mazda CX-8 được phân phối với 3 phiên bản chính thức. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh tỉnh khác (tỷ VND) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách ưu đãi của đại lý và trang bị cụ thể.

Ngoại thất tinh tế theo ngôn ngữ Kodo

New Mazda CX-8 không có quá nhiều thay đổi đột phá về kiểu dáng nhưng được tinh chỉnh để trở nên bóng bẩy hơn. Cụm lưới tản nhiệt mới với viền crom "Signature Wings" làm nổi bật logo thương hiệu. Hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần tích hợp tính năng tự động cân bằng góc chiếu là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Thân xe mang phong cách thể thao với mâm hợp kim 19 inch 10 chấu đơn sử dụng công nghệ sơn Hyper Silver. Gương chiếu hậu tích hợp chỉnh điện, gập điện tự động và đèn báo rẽ hiện đại. Phần đuôi xe giữ vững triết lý đối xứng với cặp đèn hậu LED nối liền bằng thanh crom sang trọng.

Nội thất da Nappa và tiện nghi cao cấp

Điểm giá trị nhất trên New Mazda CX-8 chính là khoang cabin được bọc da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp với các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên. Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc chú trọng đến vật liệu nội thất cao cấp tương đương các dòng xe sang.

Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và dàn âm thanh 10 loa Bose. Hàng ghế thứ 3 có khoảng để chân rộng rãi, trong khi khoang hành lý có thể mở rộng từ 209 lít lên 742 lít khi gập hàng ghế cuối.

Động cơ SkyActiv-G và công nghệ an toàn i-Activsense

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp vận hành ổn định khi vào cua.

Về an toàn, từ phiên bản Premium trở lên, người dùng sẽ sở hữu gói i-Activsense nâng cấp với các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh SBS, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn. Hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support) cũng là điểm mới đáng chú ý trên phiên bản 2026.

Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8