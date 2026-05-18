Bảng giá xe Mazda3 2026 mới nhất: Hai biến thể Sedan và Sport từ 569 triệu đồng Mazda3 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C với thiết kế Kodo tinh tế và hệ thống an toàn i-Activsense vượt trội. Cập nhật chi tiết giá niêm yết, chi phí lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất tháng 5/2026.

Mazda3 2026 là mẫu xe hạng C chủ lực của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường Việt Nam, nổi bật với sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, danh sách trang bị tiện nghi phong phú và mức giá cạnh tranh. Được phân phối bởi THACO Auto dưới hình thức lắp ráp trong nước, Mazda3 cung cấp cho khách hàng hai lựa chọn biến thể gồm sedan truyền thống và hatchback (Sport).

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda3 cập nhật tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda3 tại các khu vực trên cả nước. Lưu ý, mức giá lăn bánh này chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị phụ kiện chọn thêm.

Giá xe Mazda3 cập nhật mới nhất tháng 5/2026

| Biến thể | Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VND) | Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) | Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) | Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) | Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe 569 653 642 628 Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe (tùy chọn) 599 687 675 661 Mazda3 Sedan 1.5L Luxury 644 737 724 710 Mazda3 Sedan 1.5L Premium 719 821 807 793 Mazda3 Sport 1.5L Luxury 659 754 741 727 Mazda3 Sport 1.5L Premium 719 821 807 793

Khách hàng mua xe có thể lựa chọn đa dạng màu sắc ngoại thất. Trong đó, biến thể hatchback (Sport) có 4 màu: Đỏ, Xám, Xanh, Trắng; biến thể sedan bao gồm 3 màu: Đỏ, Xám, Trắng.

Thông số kỹ thuật chi tiết Mazda3 2026

Mazda3 2026 sở hữu kích thước tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị lẫn đường trường với chiều dài cơ sở đạt 2.725 mm, mang lại không gian vận hành ổn định.

Thông số kỹ thuật xe Mazda3 2026

Thông số kỹ thuật Mazda3 Sedan Mazda3 Sport (Hatchback) Kích thước DxRxC (mm) 4.660 x 1.795 x 1.440 4.660 x 1.795 x 1.435 Chiều dài cơ sở (mm) 2.725 2.725 Khoảng sáng gầm (mm) 145 145 Bán kính quay vòng (m) 5,3 5,3 Thể tích khoang hành lý (L) 450 334 Động cơ SkyActiv-G 1.5L SkyActiv-G 1.5L Công suất tối đa (Hp/rpm) 110/6.000 110/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 146/3.500 146/3.500 Hộp số Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp

Ngoại thất: Ngôn ngữ thiết kế Kodo cấp độ mới

Mazda3 2026 thể hiện sự lột xác về diện mạo khi chiều dài tổng thể tăng thêm 80 mm. Chiều cao xe được hạ thấp lần lượt 10 mm trên bản sedan và 30 mm trên bản hatchback, kết hợp cùng chiều dài cơ sở tăng thêm 25 mm, tạo nên trọng tâm thấp và kiểu dáng thể thao, cuốn hút hơn.

Thiết kế ngoại thất Mazda3 2026

Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng hoàn toàn công nghệ LED với cụm đèn pha và đèn hậu thiết kế mỏng, sắc sảo. Đặc biệt, phiên bản Premium được ưu ái trang bị hệ thống đèn pha LED thích ứng và chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua. Về dàn chân, các phiên bản sử dụng động cơ 1.5L có tùy chọn mâm hợp kim kích cỡ 16 hoặc 18 inch tùy phiên bản, trong khi các biến thể 2.0L mặc định sử dụng mâm 18 inch.

Nội thất: Không gian tinh giản và hướng về người lái

Bên trong cabin, Mazda3 2026 áp dụng triết lý thiết kế "Human Centric" với bảng táp-lô có xu hướng tràn về phía người điều khiển. Điểm nhấn công nghệ nằm ở màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch, hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth và AUX.

Khoang cabin Mazda3 2026 có nhiều tùy chọn màu sơn nội thất Trắng và Đỏ

Vật liệu nội thất được chú trọng với ghế bọc da cao cấp (phiên bản Deluxe sử dụng ghế nỉ). Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chống chói tự động và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) trên các bản cao cấp.

Hiệu năng vận hành và Công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda3 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ Skyactiv-G phun xăng trực tiếp. Động cơ 1.5L sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm. Đối với những khách hàng cần sức mạnh lớn hơn, động cơ 2.0L cung cấp 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Cả hai đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Mazda3 2026 vẫn sử dụng động cơ phun xăng trực tiếp Skyactiv-G

Về an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn như 7 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử DSC và kiểm soát lực kéo TCS, Mazda3 còn sở hữu gói công nghệ i-Activsense. Hệ thống này bao gồm các tính năng tiên tiến: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường (LAS), cảnh báo chệch làn đường (LDWS), cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).

Đánh giá chung ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Mazda3 2026 là một mẫu xe có thiết kế đẹp mắt và trang bị công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc. Tuy nhiên, xe vẫn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý.

Ưu điểm: Ngoại thất thời trang, trang bị tiện nghi cao cấp, cảm giác lái mượt mà, tầm quan sát rộng và nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Ngoại thất thời trang, trang bị tiện nghi cao cấp, cảm giác lái mượt mà, tầm quan sát rộng và nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Nhược điểm: Không gian hàng ghế sau và khoang hành lý hạn chế hơn đối thủ, chưa có cửa gió điều hòa phía sau, khả năng cách âm ở mức trung bình.