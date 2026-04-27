Bảng giá xe Mazda3 2026 tháng 4/2026: Chi tiết phiên bản Sedan và Hatchback

Ngọc Hùng27/04/2026 08:35

Cập nhật giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda3 2026 mới nhất. Mẫu xe hạng C của Mazda thu hút người dùng nhờ thiết kế Kodo tinh tế, công nghệ i-Activsense và khả năng vận hành ổn định.

Mazda3 2026 tiếp tục duy trì vị thế là một trong những mẫu xe hạng C có doanh số ổn định nhất tại thị trường Việt Nam. Xe sở hữu ưu điểm về thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi phong phú và mức giá cạnh tranh so với các đối thủ như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic.

Giá xe Mazda3 2026 niêm yết và lăn bánh tháng 4/2026

Hiện tại, Mazda3 được THACO lắp ráp trong nước với hai biến thể chính là Sedan và Hatchback (Sport). Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo:

Biến thểPhiên bảnGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Lăn bánh Tỉnh/Thành khác (triệu VND)
Mazda3 Sedan1.5L Deluxe599687675661
Mazda3 Sedan1.5L Luxury644737724710
Mazda3 Sedan1.5L Premium719821807793
Mazda3 Hatchback1.5L Luxury659754741727
Mazda3 Hatchback1.5L Premium719821807793

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thông số kỹ thuật chi tiết Mazda3 2026

Dưới đây là các thông số cơ bản của hai biến thể Mazda3 đang phân phối tại thị trường Việt Nam:

Thông sốMazda3 SedanMazda3 Hatchback
Kích thước DxRxC (mm)4.660 x 1.795 x 1.4404.660 x 1.795 x 1.435
Chiều dài cơ sở (mm)2.7252.725
Khoảng sáng gầm (mm)145145
Động cơSkyActiv-G 1.5LSkyActiv-G 1.5L
Công suất tối đa (Hp/rpm)110/6.000110/6.000
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)146/3.500146/3.500
Hộp sốTự động 6 cấpTự động 6 cấp
Thể tích khoang hành lý (L)450334
Thiết kế ngoại thất và nội thất tinh giản

Mazda3 2026 được gia tăng 80 mm chiều dài và 25 mm trục cơ sở so với thế hệ trước, giúp xe trông trường dáng và thể thao hơn. Cụm đèn pha và đèn hậu LED được tinh chỉnh mỏng lại, mang đến diện mạo sắc sảo. Phiên bản Premium được trang bị đèn pha LED thích ứng và tính năng mở rộng góc chiếu khi vào cua. Xe sử dụng mâm hợp kinh kích thước từ 16 đến 18 inch tùy phiên bản.

Bên trong cabin, ngôn ngữ thiết kế Kodo mới hướng hoàn toàn về người lái với bảng táp-lô thiết kế tối giản nhưng sang trọng. Màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch được nâng cấp, hỗ trợ các kết nối hiện đại. Ghế ngồi bọc da (trừ bản Deluxe dùng ghế nỉ) với các tùy chọn màu Đỏ hoặc Trắng tùy biến thể.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda3 2026 sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L sản sinh công suất 110 mã lực. Ngoài ra, phiên bản động cơ 2.0L mạnh mẽ hơn với 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Toàn bộ các phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Đáng chú ý nhất là gói an toàn chủ động i-Activsense trên các bản cao cấp, bao gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ phanh thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử DSC và 7 túi khí đều có mặt đầy đủ.

Đánh giá tổng quan

Nhìn chung, Mazda3 2026 vẫn là lựa chọn ưu tiên cho những khách hàng đề cao tính thẩm mỹ và trải nghiệm lái mượt mà. Tuy nhiên, xe vẫn tồn tại một số hạn chế như hàng ghế sau có phần chật chội hơn so với đối thủ và khả năng cách âm chưa thực sự ấn tượng trong phân khúc.

  • Ưu điểm: Thiết kế ngoại thất đẹp, nội thất cao cấp, công nghệ hỗ trợ người lái phong phú, vô lăng phản hồi tốt.
  • Nhược điểm: Khoang hành lý hơi nhỏ, hàng ghế sau không có cửa gió điều hòa, chất lượng sơn và độ dày thân vỏ cần cải thiện.
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              Bảng giá xe Mazda3 2026 tháng 4/2026: Chi tiết phiên bản Sedan và Hatchback
              • Mặc định

