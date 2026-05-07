Bang & Olufsen ra mắt sạc dự phòng Qi2: Khi công nghệ sạc trở thành món phụ kiện xa xỉ Bang & Olufsen vừa trình làng mẫu sạc dự phòng chuẩn Qi2 đầu tiên với thiết kế nhôm và kính cao cấp. Thiết bị sở hữu dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc không dây 15W và được định giá ở phân khúc xa xỉ, vượt xa các đối thủ phổ thông.

Bang & Olufsen (B&O), thương hiệu âm thanh hạng sang đến từ Đan Mạch, vừa gây bất ngờ khi ra mắt mẫu sạc dự phòng chuẩn Qi2 đầu tiên của mình. Thay vì tập trung vào các dòng tai nghe hay loa truyền thống, sản phẩm mới này đánh dấu sự lấn sân của hãng vào thị trường phụ kiện di động cao cấp, nơi thiết kế được ưu tiên hàng đầu bên cạnh các thông số kỹ thuật.

Sạc dự phòng Bang & Olufsen mới hỗ trợ sạc USB-C 20W và sạc không dây 15W

Ngôn ngữ thiết kế nhôm và kính đặc trưng

Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu sạc dự phòng Bang & Olufsen so với các đối thủ trên thị trường chính là vật liệu chế tạo. Thiết bị sử dụng khung nhôm được hoàn thiện tỉ mỉ kết hợp với mặt kính sang trọng. Các chi tiết như đường cắt kim cương và bề mặt kết cấu phun cát (pearl-blasted) tạo nên vẻ ngoài tinh tế, đồng nhất với ngôn ngữ thiết kế của dòng tai nghe đầu bảng Beoplay H100.

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là Đen vô tận (Infinite Black) và Cát đồng hồ (Hourglass Sand). Sự kết hợp này không chỉ giúp thiết bị trở thành một công cụ sạc mà còn là một món phụ kiện thời trang dành cho những người dùng yêu thích sự đồng bộ trong hệ sinh thái của Bang & Olufsen.

Sạc dự phòng Bang & Olufsen phiên bản màu Hourglass Sand

Công nghệ sạc Qi2 và hiệu suất thực tế

Về mặt kỹ thuật, sạc dự phòng của Bang & Olufsen trang bị chuẩn sạc không dây từ tính Qi2, cho phép cung cấp công suất tối đa 15W cho các dòng điện thoại tương thích như iPhone 17 series hay Google Pixel 10. Đối với kết nối có dây, cổng USB-C hỗ trợ sạc ra với công suất 20W và sạc vào để nạp đầy pin cho thiết bị ở mức 18W.

Sạc dự phòng Bang & Olufsen phiên bản màu Infinite Black

Dù dung lượng pin dừng lại ở mức khiêm tốn 5.000 mAh, Bang & Olufsen nhấn mạnh khả năng tối ưu cho tai nghe Beoplay H100. Theo hãng, chỉ với 5 phút sạc, người dùng có thể có thêm 3,5 giờ nghe nhạc liên tục. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thông số Chi tiết Dung lượng pin 5.000 mAh Công nghệ không dây Qi2 (Tối đa 15W) Công suất sạc ra (USB-C) Tối đa 20W Công suất sạc vào (USB-C) Tối đa 18W Chất liệu Nhôm và kính Màu sắc Infinite Black, Hourglass Sand

Mức giá và vị thế trên thị trường

Bang & Olufsen niêm yết mức giá cho mẫu phụ kiện này là 145 Euro tại thị trường châu Âu và 125 Bảng Anh tại Anh. Đây là mức giá cao kỷ lục cho một mẫu sạc dự phòng có dung lượng 5.000 mAh. Để so sánh, các sản phẩm có thông số tương đương từ những thương hiệu phổ biến như Anker hay Ugreen thường chỉ dao động trong khoảng 50 - 60 USD.

Rõ ràng, Bang & Olufsen không nhắm đến đối tượng khách hàng đại trà ưu tiên hiệu năng trên giá thành. Thay vào đó, sản phẩm hướng trực tiếp đến nhóm người dùng sẵn sàng chi trả cho sự sang trọng, tính thẩm mỹ và giá trị thương hiệu. Đối với những chủ sở hữu tai nghe Beoplay H100, đây là một mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện bộ sưu tập công nghệ của mình.