Bảng quy đổi IELTS của ĐH Ngoại thương năm 2026 Theo bảng quy đổi tuyển sinh 2026, ĐH Ngoại thương yêu cầu tối thiểu IELTS 6.5. Cụ thể: IELTS 6.5 được tính 8,0 điểm; IELTS 7.0 được tính 8,5 điểm; IELTS 7.5 được tính 9,0 điểm; IELTS 8.0 được tính 9,5 điểm; từ IELTS 8.5 trở lên được tính tối đa 10 điểm.

Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong tuyển sinh 2026, trong đó thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS phải đạt tối thiểu 6.5 mới được quy đổi điểm.

Quy định này được xem là cao hơn mặt bằng chung so với nhiều cơ sở đào tạo khác và đang thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh chuẩn bị bước vào mùa tuyển sinh.

Theo bảng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương, điểm IELTS được chuyển đổi sang điểm môn tiếng Anh theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp xét tuyển như sau:

Điểm IELTS Điểm môn Tiếng Anh (thang 10) 6.5 8,0 7.0 8,5 7.5 9,0 8.0 9,5 8.5 trở lên 10,0

Như vậy, thí sinh đạt điểm IELTS càng cao sẽ có lợi thế đáng kể khi quy đổi sang điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Ngoài IELTS, nhà trường cũng chấp nhận một số chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác như TOEFL iBT, Cambridge English Scale hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT, với các mức quy đổi tương ứng.

Tại sao ĐH Ngoại thương yêu cầu IELTS tối thiểu 6.5, cao hơn nhiều trường

Theo thống kê các trường đại học công bố phương án tuyển sinh gần đây, nhiều trường chấp nhận quy đổi IELTS từ 5.0 hoặc 5.5, thậm chí có nơi từ 4.0 đã có thể quy đổi sang điểm môn tiếng Anh trong xét tuyển. Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại thương vẫn giữ ngưỡng 6.5 là mức tối thiểu, đồng nghĩa với việc thí sinh phải đạt trình độ ngoại ngữ khá tốt mới có thể sử dụng chứng chỉ này để xét tuyển.

Chính vì vậy, trong các bảng so sánh mức quy đổi IELTS của các trường đại học, Ngoại thương thường được xếp vào nhóm yêu cầu cao hơn mặt bằng chung.

Thí sinh không có IELTS có thể vào ĐH Ngoại thương không

Mức quy đổi điểm IELTS này tạo ra không ít áp lực cho nhóm thí sinh chưa kịp chuẩn bị chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Tuy nhiên, theo đề án tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại thương vẫn duy trì nhiều phương thức tuyển sinh khác, gồm xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp học bạ và một số phương thức khác tùy từng chương trình đào tạo.

Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh không có chứng chỉ IELTS vẫn có thể tham gia xét tuyển thông qua các phương thức truyền thống. Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng thí sinh không nên quá lo lắng — phương thức xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế chỉ là một trong nhiều con đường để vào đại học.

Trước sự đa dạng về phương thức xét tuyển, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường trước khi đăng ký, tránh bỏ lỡ cơ hội do không nắm rõ các tiêu chí kỹ thuật.