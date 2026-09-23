Thể thao Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9: Việt Nam có HCV đầu tiên, vươn lên hạng 16 Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9 có bước chuyển đáng chú ý với Đoàn Thể thao Việt Nam khi tấm HCV đầu tiên giúp đoàn vươn lên đồng hạng 16. Trung Quốc vẫn giữ chắc ngôi đầu với 32 HCV.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9

Sau nhiều ngày chờ đợi, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có HCV đầu tiên tại ASIAD 2026. Thành tích này lập tức tạo thay đổi đáng kể trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9, đưa Việt Nam từ nhóm ngoài top 20 lên đồng hạng 16.

Theo bảng cập nhật vào khoảng 5h30 sáng 23/9, Việt Nam đang có 1 HCV, 0 HCB và 3 HCĐ, tổng cộng 4 huy chương. Malaysia có thành tích tương tự và cùng đứng ở vị trí thứ 16.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục cho thấy ưu thế vượt trội khi dẫn đầu với 32 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ, tổng cộng 53 huy chương.

Hạng Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng 1 Trung Quốc 32 13 8 53 2 Nhật Bản 11 16 19 46 3 Hàn Quốc 6 4 17 27 4 Kazakhstan 6 1 5 12 5 Thái Lan 4 1 1 6 6 Hong Kong (Trung Quốc) 3 5 4 12 7 Tajikistan 2 1 1 4 8 Ấn Độ 1 4 2 7 9 Uzbekistan 1 4 1 6 10 Đài Bắc Trung Hoa 1 3 5 9 11 Iran 1 3 1 5 11 Singapore 1 3 1 5 13 Macao (Trung Quốc) 1 3 0 4 14 Jordan 1 1 1 3 14 Myanmar 1 1 1 3 16 Việt Nam 1 0 3 4 16 Malaysia 1 0 3 4 18 Kuwait 1 0 2 3 19 Bahrain 0 2 0 2 20 Indonesia 0 1 7 8 21 Philippines 0 1 3 4 22 Iraq 0 1 2 3 23 Liban 0 1 1 2 23 Qatar 0 1 1 2 25 Afghanistan 0 1 0 1 25 Turkmenistan 0 1 0 1 27 Campuchia 0 0 4 4 28 Kyrgyzstan 0 0 3 3 29 Ả Rập Xê Út 0 0 2 2 29 Pakistan 0 0 2 2 31 Brunei 0 0 1 1 31 Mông Cổ 0 0 1 1 31 Syria 0 0 1 1

Số liệu tính theo mốc cập nhật khoảng 5h30 sáng 23/9 và sẽ tiếp tục thay đổi khi các nội dung tranh huy chương trong ngày diễn ra.

HCV đầu tiên đưa Việt Nam vươn lên hạng 16

Điểm nhấn lớn nhất với thể thao Việt Nam trong ngày 22/9 đến từ kata đồng đội nữ môn karate.

Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bước vào trận chung kết gặp Iran và giành chiến thắng với tỷ số 5-0, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Tấm HCV này không chỉ giải cơn khát vàng mà còn tạo bước nhảy rõ rệt về thứ hạng. Trước đó, Việt Nam mới có 3 HCĐ và còn đứng ngoài nhóm 20 đoàn dẫn đầu. Sau chiến thắng của đội kata nữ, đoàn tăng lên 1 HCV, 3 HCĐ và đồng hạng 16 với Malaysia.

Ba HCĐ trước đó của Việt Nam đến từ Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ teqball, Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly ở kumite nữ hạng dưới 68 kg.

Đáng chú ý, Bùi Ngọc Nhi đã có riêng hai huy chương tại kỳ đại hội năm nay khi trước HCV đồng đội, cô còn giành HCĐ ở nội dung kata cá nhân nữ.

Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản ở ngôi đầu

Ở nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 23/9, Trung Quốc đang tạo khoảng cách lớn so với phần còn lại.

Với 32 HCV, Trung Quốc có số huy chương vàng gần gấp ba Nhật Bản. Chủ nhà đang đứng thứ hai với 11 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ, đạt tổng cộng 46 huy chương.

Hàn Quốc đứng thứ ba với 6 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ. Kazakhstan cũng có 6 HCV nhưng chỉ sở hữu 1 HCB nên xếp sau Hàn Quốc ở vị trí thứ tư.

Thái Lan là bất ngờ đáng chú ý khi đang đứng thứ 5 toàn đoàn với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 6 với 3 HCV, trong khi Tajikistan giữ vị trí thứ 7 nhờ 2 HCV.

Việt Nam đứng đâu so với các đoàn Đông Nam Á?

Xét riêng khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang có vị trí cao nhất, đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp với 4 HCV.

Singapore cũng đã có HCV nhưng đang đứng thứ 11 nhờ sở hữu thêm 3 HCB và 1 HCĐ. Việt Nam và Malaysia cùng có 1 HCV, 3 HCĐ, qua đó chia sẻ vị trí thứ 16.

Indonesia dù đã có tới 8 huy chương nhưng chưa giành HCV, vì vậy chỉ đứng thứ 20. Philippines hiện có 1 HCB và 3 HCĐ, còn Campuchia sở hữu 4 HCĐ.

Cục diện này cho thấy chỉ một tấm HCV cũng có thể tạo ra thay đổi rất lớn về thứ hạng, bởi bảng tổng sắp ASIAD được xếp trước tiên theo số HCV, sau đó mới xét đến HCB và HCĐ.