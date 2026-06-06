Bảng tử thần World Cup 2026: Tuyển Pháp đối mặt thử thách tại bảng I theo Opta Phân tích từ siêu máy tính Opta xác định bảng I là bảng đấu khốc liệt nhất World Cup 2026, trong khi các bảng đấu có sự góp mặt của đồng chủ nhà Canada và Mexico bị đánh giá thấp nhất về chuyên môn.

World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển quốc gia. Với thể thức mới, 12 bảng đấu sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa ngay từ vòng khởi động. Dưới góc độ phân tích dữ liệu chuyên sâu từ hệ thống Opta Power Rankings, bức tranh về sự chênh lệch trình độ và những "bảng tử thần" thực sự đã dần lộ diện.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 đến 19/7 tới.

Bảng I: Định nghĩa mới về bảng tử thần

Theo hệ thống tính điểm của Opta (thang điểm từ 0 đến 100), bảng I chính thức được xác nhận là bảng đấu khó khăn nhất tại World Cup 2026. Với sự góp mặt của Pháp, Senegal, Na Uy và Iraq, điểm số Opta Power Ratings trung bình của bảng đấu này đạt mức 81.8, cao nhất toàn giải.

Sức nặng của bảng I chủ yếu đến từ Đội tuyển Pháp – đội bóng đứng thứ hai thế giới với 98.6 điểm, chỉ sau Tây Ban Nha. Tuy nhiên, yếu tố khiến bảng đấu này trở nên ngột ngạt là sự hiện diện của Senegal (hạng 21) và Na Uy (hạng 25). Đây là bảng đấu duy nhất trong kỳ World Cup này có tới 3 đội bóng nằm trong top 25 thế giới. Ngay cả Iraq (hạng 62), đại diện bị đánh giá thấp nhất bảng, cũng vừa gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 ngay trước giải.

Xếp hạng sức mạnh các đội tuyển phân chia theo bảng đấu. Nguồn: Opta Analyst.

Sự đối đầu của những gã khổng lồ tại bảng K

Bám đuổi sát nút bảng I về độ khó là bảng K, nơi sở hữu điểm trung bình 81.0. Điểm đặc biệt của bảng đấu này là sự hội tụ của hai đội tuyển trong top 10 thế giới: Colombia (hạng 6) và Bồ Đào Nha (hạng 9). Nếu xét theo thứ hạng trung bình (Opta Power Ranking), bảng K thậm chí vượt qua bảng I để trở thành bảng đấu có thứ hạng trung bình cao nhất (26.8).

Bảng D: Sự cân bằng đến nghẹt thở

Khác với sự áp đảo của các ông lớn, bảng D gây chú ý bởi mức độ chênh lệch trình độ siêu nhỏ. Đây là bảng đấu duy nhất không có đội bóng nào nằm ngoài top 50 thế giới, bao gồm: Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 20), Úc (hạng 28), Paraguay (hạng 30) và Mỹ (hạng 36).

Khoảng cách giữa đội mạnh nhất và yếu nhất bảng D chỉ là 6.5 điểm Opta. Các lượt mô phỏng giả lập cho thấy đây là bảng đấu khó dự đoán nhất. Dù chủ nhà Mỹ được đánh giá cao nhất, nhưng số điểm dự kiến của họ (4.6 điểm) chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Úc (3.5 điểm).

Bảng mô phỏng cơ hội đi tiếp của Bảng D. Nguồn: Opta Analyst.

Hệ quả từ việc mở rộng quy mô

Việc tăng số lượng đội tham dự lên 48 đã tạo ra những ranh giới khổng lồ về trình độ chuyên môn. Theo số liệu, Haiti (hạng 92) và Curacao (hạng 131) là hai đội tuyển có thứ hạng thấp nhất giải. Điều này dẫn đến những bảng đấu có sự chênh lệch tàn khốc:

Bảng C: Khoảng cách giữa Brazil và Haiti lên tới 35.1 điểm.

Khoảng cách giữa Brazil và Haiti lên tới 35.1 điểm. Bảng E: Đức có điểm số cao hơn Curacao tới 40.1 điểm.

Ở chiều ngược lại, bảng B được đánh giá là bảng đấu nhẹ ký nhất với điểm số trung bình thấp nhất (70.9). Nguyên nhân do Canada (hạng 37) được ưu tiên vào nhóm hạt giống số 1 nhờ tư cách đồng chủ nhà, khiến bảng này không có đội nào lọt vào top 16 thế giới. Tương tự, bảng A của Mexico (hạng 24) cũng lọt nhóm ít sức nặng khi không có đại diện nào thuộc top 20 thế giới.

Bảng xếp hạng độ khó 12 bảng đấu tại World Cup 2026

Dựa trên dữ liệu từ siêu máy tính Opta, thứ tự độ khó của các bảng đấu (từ khó nhất đến dễ nhất) được thiết lập dựa trên điểm sức mạnh trung bình:

Thứ tự Bảng đấu Điểm Opta trung bình Đội mạnh nhất 1 Bảng I 81.8 Pháp 2 Bảng K 81.0 Colombia 3 Bảng D 80.8 Thổ Nhĩ Kỳ 4 Bảng G 79.4 Tây Ban Nha 5 Bảng L 78.8 Argentina 6 Bảng F 78.6 Anh 7 Bảng J 78.0 Bỉ 8 Bảng H 77.1 Ý 9 Bảng E 76.2 Đức 10 Bảng C 76.1 Brazil 11 Bảng A 73.9 Mexico 12 Bảng B 70.9 Thụy Sĩ

Thứ hạng bảng đấu dựa theo điểm sức mạnh trung bình (Opta). Ảnh: Opta Analyst.

Dù các thống kê từ Opta phác họa một bản đồ sức mạnh chi tiết, lịch sử World Cup luôn chứng minh rằng những bất ngờ lớn nhất thường xảy ra khi các đội bóng bị đánh giá thấp vượt qua nghịch cảnh để tạo nên những phép màu trên sân cỏ.